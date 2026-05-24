Al menos 30 desaparecidos al derrumbarse un edificio de nueve pisos en Filipinas

Al menos treinta personas continúan en paradero desconocido este domingo en Filipinas tras venirse abajo una estructura de hormigón en construcción. El suceso ha tenido lugar en la provincia de Pampanga, un área situada a unos ochenta kilómetros al norte de Manila, la capital del país asiático.

Según los datos facilitados por las autoridades locales, hasta el momento veintiséis ciudadanos han sido rescatados con vida de entre los escombros. Las labores de búsqueda de los equipos de emergencias continúan de manera ininterrumpida en la zona del siniestro, con el objetivo prioritario de localizar a los trabajadores que todavía permanecen atrapados.

La Oficina de Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres (DRRMO) ha emitido un comunicado oficial para detallar la situación de la catástrofe. En el documento, el organismo de emergencias explica que el incidente se registró a las 3:00 hora local en un inmueble de nueve pisos que aún no había sido finalizado y que se encuentra ubicado en la ciudad filipina de Los Ángeles.

Heridas y atención hospitalaria

El Ayuntamiento de la localidad ha precisado a través de un escrito que veinticuatro de las víctimas fueron extraídas directamente de los restos de la edificación colapsada. A esta cifra oficial se suman otras dos personas que se encontraban en un inmueble contiguo, el cual también resultó afectado por el fuerte impacto del derrumbe principal.

El estado de salud de los rescatados no ha sido detallado en profundidad por los servicios médicos en estas primeras horas, aunque la prensa del país apunta que varios de ellos sufrieron heridas de diversa consideración y requirieron atención hospitalaria. El jefe de la Oficina de Información Pública de la ciudad, Jay Pelayo, ha explicado en declaraciones a la emisora DZBB que los cálculos preliminares estiman la presencia de entre treinta y cuarenta personas en el interior de los escombros.

Para hacer frente a esta emergencia, el Gobierno local ha ordenado el despliegue de un centenar de funcionarios en el lugar de los hechos, que incluye tanto a equipos de rescate especializados como a paramédicos.