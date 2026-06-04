Cae en Colombia un pederasta que grababa a niños españoles para la 'dark web'

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con las autoridades colombianas, han participado en la detención en Colombia de una persona acusada de captar menores para la producción y distribución de material de explotación sexual infantil a través de la denominada ‘dark web’. La operación se ha desarrollado en la localidad de Villavicencio y, según los investigadores, hay al menos cuatro víctimas de nacionalidad española.

La investigación se inició cuando agentes del Grupo IV de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y de la Sección de Explotación Sexual Infantil de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectaron la circulación de material de abuso sexual infantil en la ‘dark web’.

A partir de ese momento, los equipos especializados comenzaron un análisis conjunto para identificar a las posibles víctimas y localizar al responsable de la captación, producción y difusión del contenido.

Las primeras indagaciones permitieron establecer como hipótesis principal que el investigado utilizaba redes sociales como Instagram y TikTok para contactar con menores, a los que posteriormente habría intentado ganarse la confianza para inducirles a generar contenido de carácter sexual.

Método de captación y difusión en la ‘dark web’

Según la investigación, el presunto autor habría mantenido una actividad continuada durante más de un año. El material obtenido de los menores era posteriormente grabado y distribuido a través de la ‘dark web’, una parte de Internet de acceso restringido.

Los agentes señalan que el incremento progresivo del número de víctimas y la reiteración de los hechos motivaron que el caso se considerara de especial urgencia, debido al daño continuado que supone la difusión de este tipo de contenidos.

La identificación de víctimas en España permitió confirmar el patrón de actuación y el perfil de los menores afectados, lo que reforzó las líneas de investigación abiertas por las unidades especializadas.

Cooperación internacional y papel de Interpol

La investigación adquirió una dimensión internacional tras la comunicación de indicios sobre la posible existencia de víctimas españolas fuera del territorio nacional. Esta información activó los mecanismos de cooperación policial a través de Interpol.

Se constituyó entonces un equipo de trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y las autoridades colombianas, lo que permitió avanzar en la localización del sospechoso, un hombre residente en Colombia.

El dispositivo culminó con su detención en Villavicencio, en una operación en la que participaron agentes colombianos y efectivos españoles desplazados para apoyar el operativo.

Detención en Colombia e investigación abierta

Tras su arresto, el detenido habría reconocido su implicación en los hechos investigados durante una fase preliminar del procedimiento. Posteriormente, ha ingresado en prisión provisional, según la información facilitada por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las pesquisas continúan abiertas con el objetivo de identificar a la totalidad de las víctimas y garantizar la protección de los menores afectados, así como la restitución de sus derechos.

Las fuerzas de seguridad mantienen la investigación activa para determinar el alcance completo de la red de distribución del material y posibles conexiones adicionales en otros países.