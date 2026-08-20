La Guardia Civil busca un león tras el aviso de un conductor en Toledo

La Guardia Civil y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han desplegado un operativo preventivo en la Sierra de San Vicente, en Toledo, después de que un particular alertara del supuesto avistamiento de un león. El aviso se produjo a primera hora de la mañana en una carretera provincial del término municipal de Navamorcuende.

La llamada llegó a las 10:43 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El conductor se encontraba en el kilómetro 9 de la carretera TO-1375, que conecta El Real de San Vicente y Navamorcuende, cuando detuvo el vehículo para comunicar que había visto fugazmente a un animal que identificó como un gran felino.

Tras recibir el aviso, el Seprona activó un dispositivo para localizarlo en el que han participado un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, drones de la comandancia de Toledo, además de varias patrullas de seguridad ciudadana.

Asimismo, los servicios de emergencia contactaron con el centro zoológico situado en Hinojosa de San Vicente, al tratarse del espacio más cercano del que podría haber procedido un animal de estas características.

El centro confirmó que no falta ningún animal de sus instalaciones. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, señaló que no consta la ausencia de ningún gran felino y advirtió de que emprenderá acciones legales contra quienes realicen acusaciones públicas al respecto.

Avisos a los vecinos de la zona

Algunos ayuntamientos de la zona también han trasladado advertencias a sus vecinos. El Ayuntamiento de El Real de San Vicente publicó a las 14:17 horas un mensaje en Facebook en el que informaba de un "posible avistamiento de un león" por las inmediaciones del convento, en la Sierra. "De momento no hay más información, por favor extremen las precauciones", señaló el Consistorio en ese aviso.

Desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han indicado que, pese al operativo desplegado y que se mantiene de manera preventiva, no se han recibido más llamadas ni avisos sobre el supuesto avistamiento desde alrededor de las 14:00 horas del miércoles.

Además, ha recordado que un aviso falso de estas características puede constituir un delito, ya que obliga a movilizar recursos públicos que pueden resultar necesarios para atender emergencias reales.