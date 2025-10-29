El imprescindible documental 'Sobrevivir a la DANA' supera las 100.000 visualizaciones en YouTube

El documental de Libertad Digital Sobrevivir a la DANA, un riguroso trabajo de cuatro capítulos que destapa la cruda realidad tras la tragedia en Valencia, se ha convertido en un fenómeno en YouTube, superando las 100.000 visualizaciones. El reportaje, con un estilo valiente y directo que caracteriza a este medio, no solo documenta el horror, sino que señala sin tapujos el "abandono más cruel antes, durante y después de la tragedia".

La clave de este impacto reside en el escalofriante punto de inflexión que marca el minuto 20:11. Una hora que, según el documental, es "el instante que une las historias" de más de veinte protagonistas. Historias que demuestran la ineficacia de los mecanismos de protección.

La crónica de un desastre y el silencio institucional

El documental relata cómo, cuando la alarma de Protección Civil sonó a las 20:11, "ya se habían producido la mayor parte de las muertes". Un dato demoledor que apunta directamente a la negligencia y falta de previsión.

El papel de Libertad Digital en este proyecto es el de "acompañar, documentar", dejando que sea la precisa cronología marcada por los propios supervivientes la que "deja al descubierto el abandono" de las autoridades.

Sobrevivir a la DANA es mucho más que un título: "Es un acto de memoria". Un relato que mantiene viva la voz de los que ya no están y, sobre todo, la de "quienes siguen esperando justicia". El documental acusa directamente un "silencio institucional" que mantiene a los afectados sumidos en un "doble duelo": el de la pérdida y el de la falta de respuestas.

Este éxito en YouTube demuestra el profundo interés de la sociedad por conocer la verdad y el clamor de justicia ante una tragedia que, a ojos de los protagonistas, se vio agravada por la inacción de quienes debían protegerles.

No solo el documental completo ha tenido éxito en la plataforma de vídeos. Su estreno a través de cuatro capítulos acumula en YouTube más de 150.000 visionados en el recuento total.