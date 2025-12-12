Denuncian por acoso al número dos del PSOE de Valencia

Los escándalos por presunto acoso sexual que afectan al PSOE siguen sucediéndose sin tregua. El PSOE investiga ahora dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el número dos de los socialistas de la provincia de Valencia, Toni González, alcalde de Almussafes.

La denuncia por acoso sexual presentada contra él es la primera que afecta a un responsable del PSPV-PSOE desde que saltó el caso de las relacionadas con el ya exasesor de la Moncloa Paco Salazar. González fue uno de los hombres fuertes del exministro José Luis Ábalos.

Según ha avanzado eldiario.es, fuentes de la dirección del PSOE aseguran que los hechos se produjeron en el Ayuntamiento de Almussafes y las denuncias se registraron a través tanto del canal antiacoso de los socialistas como del Departamento de Cumplimiento de Normativa.

Toni González es miembro de la Ejecutiva provincial de Valencia, que dirige Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, desde el pasado mes de abril. Es uno de los cuatro vicesecretarios y se encarga en concreto del área de Políticas Institucionales y Coordinación Territorial.

Asimismo, forma parte, desde marzo de 2024, de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, que lidera la ministra Diana Morant, quien le encomendó dirigir el área de Transición Energética.