La izquierda aprovecha el incendio en La Mezquita de Córdoba para pedir su expropiación: el bulo de los 30 euros

La izquierda ha visto en el incendio de La Mezquita-Catedral de Córdoba una oportunidad para reclamar la expropiación de la misma al Estado y, ya de paso, difundir el bulo de que la Iglesia adquirió el monumento declarado como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco por 30 euros supuestamente favorecida por una ley "franquista" cuando la realidad es que ni la adquirió por ese precio ni la norma era propia de los tiempo del dictador Francisco Franco.

Una de las primeras formaciones políticas en arremeter contra la Iglesia y contra el Cabildo Catedralicio que gestiona el monumento ha sido Por Andalucía, la coalición con la que Izquierda Unida, Podemos y otros partidos del mismo espectro parlamentario se presentaron a las elecciones andaluzas de 2022. Su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Juanma Moreno, al que ha pedido "explicaciones" y que le exija al Cabildo una "indemnización" por la "negligencia" que, a su juicio, ha tenido la organización eclesiástica.

Esta se apoyaba en que, según ha dicho en un audio remitido a los medios de comunicación, el Cabildo ha sacado "beneficios multimillonarios de la gestión de un monumento que nunca debiera haber sido suyo". Así, la portavoz de Por Andalucía ha aprovechado sus declaraciones este lunes para deslizar dos informaciones que no son ciertas: que serán los andaluces quienes paguen la reforma de La Mezquita-Catedral de Córdoba y que esta fue adquirida por la Iglesia "gratis".

El cabildo pagará la restauración

Respecto a la financiación de la restauración, el portavoz del Cabildo José Juan Jiménez ha confirmado a Libertad Digital que será la organización la que la costease en su totalidad, ya que el Cabildo cuenta con un fondo de contingencia para catástrofes como estas; si bien ha agradecido los ofrecimientos de las instituciones públicas y los donantes privados que han ofrecido su ayuda, desestimada por la organización religiosa. Esta reparación tendrá un coste cifrado en algo más del millón de euros, según ha estimado este lunes la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

En la misma línea que Nieto, el portavoz de Podemos Pablo Fernández ha denunciado en Cuatro una supuesta "negligencia" del Cabildo y ha pedido que La Mezquita-Catedral de Córdoba pase a ser gestionada por las instituciones públicas. Su partido ya propuso la expropiación del monumento en su programa electoral de 2019, haciendo gala en su argumentario del bulo de los 30 euros.

Preguntado por este hecho, José Juan Jiménez ha lamentado que se quiera situar el debate en este escenario al creer que "el argumento no es propicio" poniendo en valor los protocolos de actuación del Cabildo y recordando que estos han conseguido parar una posible catástrofe como la que ocurrió en Notre-Dame; gestionada, según ha dicho, por las instituciones públicas.

El bulo de los 30 euros

El supuesto hecho de que la Iglesia compró La Mezquita por la cantidad de 30 euros es otro de los mantras repetidos por la izquierda y comunicadores afines a los partidos de extrema izquierda. Este asegura que la institución religiosa se hizo con la propiedad de La Mezquita-Catedral en 2006 por una cuantía de 30 euros, cuando en realidad la Iglesia es dueña del monumento desde el siglo XVIII.

Ese edificio lo ocupa ilegalmente la Iglesia por una ley franquista . Pagó 30 euros por su propiedad. Y ese patrimonio es del pueblo. — Raúl Solís ✌️🏳️‍🌈 #FuckWar (@RaulSolisUE) August 9, 2025

La izquierda se ha hecho eco de esta información falsa porque no ha tenido en cuenta –o no ha querido tener en cuenta— la diferencia entre propiedad e inmatriculación en el Registro. Este hecho ya quedó esclarecido hace años cuando, en 2020, se expuso en el propio recinto monumental el 'Estudio histórico y jurídico sobre la titularidad de la Mezquita- Catedral de Córdoba', dirigido por el profesor de Derecho Administrativo, Jorge Fernández-Miranda. Este aclaró en su momento que "sin duda" La Mezquita era propiedad de la Iglesia y que el hecho de que "la Iglesia se la quedara por 30 euros no es cierto".

Por su parte, el coordinador de la investigación y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, José Carlos Cano, aclaró que inmatriculación y propiedad son "dos conceptos distintos" y que la inmatriculación "ofrece una publicidad registral respecto de esa propiedad subyacente" y que "declara la propiedad pero no la constituye". "Puede haber circunstancias en las cuales una persona que ostenta la propiedad sobre un bien no lo tenga registrado, pero también puede suceder la inversa", informó.

Argumentos "de sobra"

Por ello, tras un extenso estudio sobre la materia, se concluyó que la Iglesia es propietaria de La Mezquita "de manera legítima, justa, de acuerdo a la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998", que permitía de nuevo a la Iglesia Católica inmatricular fincas; algo que prohibió la dictadura franquista en los años 40, si bien sí que le era posible adquirir inmuebles y tenerlos en propiedad. De hecho, cuando se inmatriculó, no se impuso recurso sobre el procedimiento.

"El hecho registral lo único que hace es reflejar una realidad de la cual es consciente cualquier persona que viva en córdoba o cualquiera que de buena fe se acerque a esta cuestión", incidió Cano, que desvinculó de forma tajante el estudio a ningún tipo de ideología política o de cercanía para con la religión aseverando que este estudio era "estrictamente jurídico". Así, la polémica se acabó hace años aportando argumentos "de sobra" sobre la propiedad de La Mezquita-Catedral; aunque la izquierda la rescate para pedir su expropiación.