Guía de las elecciones en Andalucía: horarios, DNI digital suspendido y escaños clave en cinco provincias

Un total de 6.812.902 andaluces están llamados a votar este domingo 17 de mayo en las elecciones al Parlamento de Andalucía, según datos de la Oficina del Censo Electoral. La cifra supone un incremento del 2,5% respecto a los comicios de 2022 e incluye a más de 302.000 residentes en el extranjero que podrán participar en la elección de los 109 diputados que conformarán la XIII legislatura autonómica.

El aumento del censo se traduce en 171.046 votantes más que hace cuatro años. Entre ellos, 368.858 personas votarán por primera vez in unas elecciones autonómicas tras haber alcanzado la mayoría de edad desde la anterior convocatoria.

Más colegios y mesas en toda Andalucía

Para esta jornada electoral, los 785 municipios andaluces activarán 3.756 colegios electorales, que albergarán un total de 10.403 mesas electorales integradas por 31.209 miembros.

Por provincias, Sevilla será la que concentre más dispositivos, con 687 colegios y 2.607 mesas, seguida de Málaga con 599 centros y 1.772 mesas, y Cádiz con 570 colegios y 1.547 mesas. En el extremo opuesto, Huelva contará con 264 colegios y 662 mesas. El reparto se completa con Almería (324 colegios y 849 mesas), Córdoba (401 y 954), Granada (555 y 1.143) y Jaén (356 y 869).

Qué documentos se necesitan para votar

La forma más habitual de participar en las elecciones es acudir presencialmente a la mesa electoral asignada para emitir el voto. Para identificarse ante los miembros de la mesa, se puede presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que estos documentos incluyan fotografía.

La normativa permite además que estos documentos estén caducados y sigan siendo válidos para votar, aunque siempre deben presentarse en su formato original. No se admiten fotocopias. En el caso del DNI, tampoco es válido el resguardo de renovación o solicitud, ya que no incluye fotografía que permita identificar a la persona votante.

De momento, la Junta Electoral Central ha suspendido el uso de la versión digital del DNI a través de la aplicación miDNI en las elecciones andaluzas tras solicitarlo el PP, hasta que se "garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura".

Apertura de urnas a las 9:00 horas

Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 9:00 horas y permanecerán operativos hasta las 20:00 horas, salvo incidencias que obliguen a una ampliación puntual del horario. A esa hora, la presidencia de cada mesa anunciará el inicio de la votación con la fórmula establecida: "Empieza la votación".

Las mesas estarán compuestas por un presidente y dos vocales, debiendo permanecer al menos dos de sus miembros durante toda la jornada para garantizar el funcionamiento del proceso.

La presidencia será la encargada de mantener el orden en el local electoral y podrá interrumpir la votación por causas justificadas. Entre ellas, la falta de papeletas de alguna candidatura, que podría motivar una suspensión de hasta una hora mientras la Junta Electoral de Zona repone el material, prorrogándose el horario ese mismo tiempo.

Si la interrupción supera la hora o impide el desarrollo normal de la votación, la presidencia podrá suspenderla tras consultar con la mesa y la Junta Electoral de Zona. En ese caso, los votos ya emitidos serían anulados y se convocaría una nueva votación en esa mesa en un plazo de dos días.

Desarrollo de la votación

A las 20:00 horas, o tras las posibles ampliaciones, el presidente anunciará el cierre de la urna. Podrán votar quienes estén en el interior del local o en el acceso en ese momento, pero no se permitirá el acceso a nuevos electores.

A continuación se introducirá el voto por correo, comprobando la documentación de cada elector. Después votarán los miembros de la mesa y los interventores de las candidaturas.

Finalizada la votación, se firmará la lista numerada de votantes y comenzará el escrutinio, que es público y no puede interrumpirse hasta su finalización. La presidencia anunciará los resultados y se levantará el acta correspondiente, que será remitida junto al resto de la documentación electoral.

Entre la apertura y el cierre de urnas, la Junta de Andalucía ofrecerá tres avances de participación durante la jornada: a las 11:30, 14:00 y 18:00 horas. El escrutinio provisional comenzará tras el cierre de los colegios, aunque el recuento oficial no se iniciará hasta el 20 de mayo. El proceso de revisión de resultados se prolongará hasta el 23 de mayo.

Será partir de las 20:00 horas, cuando desde el equipo de Libertad Digital y esRadio también se analizará si los socialistas logran frenar una caída que les ha dejado fuera de la lucha por el liderazgo político en gran parte del territorio nacional. El programa especial se podrá ver igualmente a través de YouTube en nuestro canal oficial de esRadio.

Mirando al calendario postelectoral, los días 24 y 25 de mayo se abrirá el plazo para reclamaciones de las candidaturas. La Junta Electoral resolverá el 26 de mayo, con posibilidad de recurso ante la Junta Electoral Central. El 1 de junio se proclamarán los diputados electos y el nuevo Parlamento andaluz se constituirá el 11 de junio a las 12:00 horas.

Contexto electoral

Andalucía celebra este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas con el PP como favorito en todas las encuestas y la incógnita de si Juanma Moreno logrará reeditar la mayoría absoluta conseguida hace cuatro años. Los sondeos apuntan a una victoria amplia de los populares, aunque con la clave de una posible movilización electoral más baja al tratarse de una convocatoria en solitario, un factor que históricamente ha influido en el resultado.

El PSOE, con María Jesús Montero como candidata, busca recuperar la Junta tras seis años de gobierno del PP, aunque parte con desventaja según las encuestas, que lo sitúan lejos de poder sumar mayoría con sus aliados de la izquierda. Vox aspira a crecer y condicionar la formación de gobierno, mientras que la izquierda del PSOE llega dividida entre Por Andalucía y Adelante Andalucía, con opciones limitadas de representación pero con la expectativa de influir en el equilibrio parlamentario si el resultado es ajustado.

En Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga es donde los sondeos, tanto los que se han hecho públicos como los que manejan internamente los partidos, coinciden en señalar que hay escaños dudosos, que pueden variar hasta el último instante del escrutinio y que serán determinantes para inclinar la balanza hacia una mayoría absoluta o una mayoría simple del PP.

Un operativo de más de 14.000 agentes

La jornada electoral estará vigilada por un dispositivo integrado por 14.583 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con 5.584 efectivos de la Policía Nacional y 8.999 de la Guardia Civil. El operativo contará además con el apoyo de la Unidad Adscrita a la Junta y de las policías locales.

El despliegue se activó a las 00:00 horas del viernes 15 de mayo, coincidiendo con la jornada de reflexión, y se mantendrá hasta la mañana del lunes, una vez finalizado el recuento provisional.