Canarias lanza el proyecto Janto para salvar al caballito de mar

En las costas de Canarias hay un pequeño pez que parece sacado de un cuento: el caballito de mar común. Pero detrás de su apariencia frágil se esconde una especie que lleva años en dificultades. Para intentar darle una nueva oportunidad, se ha puesto en marcha en las islas el proyecto Janto, una iniciativa que une ciencia, conservación y trabajo en equipo.

Detrás de este esfuerzo están la Loro Parque Fundación y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que han decidido sumar fuerzas para estudiar y recuperar las poblaciones de caballito de mar en el archipiélago. No están solos: el proyecto cuenta también con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, y con financiación de fondos europeos.

La razón de este impulso es clara: los caballitos de mar están desapareciendo poco a poco de muchos lugares del mundo. La pérdida de hábitats costeros, la contaminación y el cambio climático han ido reduciendo sus poblaciones hasta situarlas en una situación delicada.

El proyecto se desarrollará en varias etapas. Primero, los científicos harán algo así como una foto genética de los caballitos que aún viven en aguas canarias. Para ello recorrerán distintas zonas del litoral recogiendo muestras que permitan entender cómo son estas poblaciones y qué diversidad genética les queda.

En paralelo, se trabajará en su cría en condiciones controladas. Esta parte se llevará a cabo en el acuario Poema del Mar, donde se intentará reproducir el entorno ideal para que los caballitos puedan crecer sanos y con garantías de supervivencia.

Con toda esa información y los ejemplares criados en cautividad, el siguiente paso será el más visible: una repoblación piloto en Gran Canaria. Allí se liberarán algunos de estos animales en zonas previamente seleccionadas, y después se hará un seguimiento submarino para comprobar cómo se adaptan a su nuevo entorno.

Pero el proyecto no se queda solo en los laboratorios o en el mar. También busca acercarse a la gente. Habrá talleres y actividades para pescadores, buceadores y centros educativos, con la idea de que la conservación del océano sea una tarea compartida.

En total, el plan durará unos dos años y medio. Si todo sale bien, no solo ayudará a recuperar al caballito de mar en Canarias, sino que podría servir como modelo para otros lugares del mundo donde esta especie también está en riesgo.