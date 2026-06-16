La princesa Leonor visita Teror junto a sus compañeros de la Academia Militar

La princesa Leonor ha realizado este martes una visita al municipio grancanario de Teror por primera vez, acompañada por sus compañeros de la 78ª promoción de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). Se trata de un paso más dentro del intenso plan de formación castrense que la hija mayor del Rey está llevando a cabo en los distintos ejércitos antes de asumir sus futuras responsabilidades constitucionales.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Teror a través de un comunicado oficial, la heredera al trono ha querido realizar esta actividad de la manera más discreta posible. Por ello, ha evitado cualquier tipo de representación oficial de la Casa del Rey, optando por participar en esta jornada como una alférez más de su promoción. Esta actitud subraya su deseo de integrarse plenamente con el resto de alumnos durante su viaje en la isla.

El grupo de militares, que estaba compuesto por un total de 72 alumnos y varios profesores, se encontraba bajo el mando del coronel Ajenjo. A su llegada a la localidad, la comitiva fue recibida por el alcalde, José Agustín Arencibia, quien estuvo acompañado por el primer teniente de alcalde, Sergio Nuez, así como por el párroco del emblemático templo local, Jorge Martín de la Coba, y otros representantes del consistorio municipal.

Durante esta animada jornada, la princesa de Asturias ha estado arropada por sus 57 compañeros y catorce compañeras de la academia militar. Junto a todos ellos ha tenido la oportunidad de recorrer las naves de la basílica y ha podido contemplar de cerca la venerada imagen de la Virgen del Pino, patrona de la diócesis de Canarias. Posteriormente, la promoción al completo disfrutó de una visita guiada por el pintoresco casco histórico de la villa, admirando su rica arquitectura.

La visita también ha incluido un cordial encuentro entre el comisionado de la AGA y las autoridades locales en la Casa Consistorial. Durante esta recepción institucional, ambas partes se han agradecido mutuamente la visita y han procedido a la habitual entrega de recuerdos conmemorativos. Como broche final a la jornada, los alféreces, ataviados con sus respectivos uniformes, han posado para una fotografía de grupo en la imponente fachada del templo, inmortalizando así su paso por este histórico enclave.

Finalmente, todos los miembros de la expedición castrense realizaron un recorrido guiado por el entorno del templo, el cual había sido cuidadosamente organizado por el personal de la Oficina de Información Turística. Cabe destacar que esta estancia no es un hecho aislado, sino que forma parte de una arraigada tradición militar por la que las distintas promociones de la academia visitan este municipio durante su viaje de fin de curso, que en esta ocasión abarca desde el domingo 14 hasta el viernes 19 de junio.