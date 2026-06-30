Canarias incorpora 20 centros al programa de Escuelas Embajadoras europeas

Un total de 20 centros educativos de Canarias han sido seleccionados para formar parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) durante el curso 2026/2027, dentro de una convocatoria en la que han sido elegidos 260 centros de toda España.

El programa, impulsado por el Parlamento Europeo, ha registrado en esta edición 539 solicitudes procedentes de centros educativos de todo el país, una cifra superior a la del año anterior, lo que refleja el creciente interés de la comunidad educativa por esta iniciativa.

De los centros seleccionados, 103 se incorporan por primera vez al programa, mientras que 157 renuevan su participación. Además, 75 centros con más de tres años de trayectoria actuarán como Escuelas Mentoras (MEPAS), desempeñando un papel de referencia para otros centros de sus respectivas comunidades autónomas.

En el caso del Archipiélago, los 20 centros canarios seleccionados refuerzan la presencia de las islas en este programa europeo, cuyo objetivo es acercar el funcionamiento de la Unión Europea y la democracia parlamentaria al alumnado de Secundaria y Bachillerato.

El programa EPAS se basa en un enfoque participativo que permite a los estudiantes comprender de forma práctica qué es la Unión Europea, cómo funciona y de qué manera sus decisiones influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Además de los contenidos educativos, la iniciativa promueve la participación activa del alumnado en la vida democrática europea y el conocimiento de los derechos que conlleva la ciudadanía comunitaria. Entre sus objetivos se encuentra también fomentar la participación en las elecciones al Parlamento Europeo.

Los centros participantes deberán cumplir una serie de compromisos, como asistir a una formación obligatoria en Madrid al inicio del curso, mantener un punto de información sobre la UE en el centro, utilizar materiales didácticos oficiales, organizar actividades relacionadas con Europa a lo largo del curso y celebrar el 9 de mayo, Día de Europa, con iniciativas propias.