Marc Llobet, elegido nuevo presidente de la Federación de Comercio de Las Palmas

La Federación de Comercio de Las Palmas (Fedeco) ya tiene nuevo presidente. La asamblea de la organización ha elegido al empresario Marc Llobet para liderar la patronal durante los próximos dos años, una etapa en la que buscará reforzar la representación del comercio y atraer a más empresas a la Federación.

Llobet, que también preside la Asociación Zona Triana desde hace dos años, compatibilizará ambos cargos. Fedeco forma parte de la estructura de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme).

Más empresas para ganar fuerza

Tras su nombramiento, el nuevo presidente defendió la importancia de contar con organizaciones que representen los intereses del sector privado. En este sentido, apostó por ampliar la base de asociados para que la Federación tenga una mayor capacidad de influencia.

"Debemos unir al sector y abrir esta Federación al mayor número de empresas posible para tener más fuerza", afirmó. Según explicó, el objetivo es impulsar iniciativas que contribuyan a mejorar la actividad comercial y favorezcan el crecimiento económico.

Llobet también recordó el peso que tiene el comercio en la economía canaria y destacó su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago, subrayando la necesidad de fortalecer un sector clave para la creación de empleo y riqueza.

El respaldo de Cecapyme

La presidenta de Cecapyme, Montserrat Villalba, dio la bienvenida al nuevo presidente y aseguró que su incorporación supondrá una importante aportación para la organización empresarial.

Villalba destacó tanto la juventud como la experiencia de Llobet, cualidades que, a su juicio, le permitirán afrontar con garantías la representación del comercio en la provincia. Además, se mostró satisfecha por poder contar con un colaborador "excepcional" dentro de la estructura de Cecapyme para afrontar los retos que afectan a las pequeñas y medianas empresas.

La presidenta también tuvo palabras de reconocimiento para Raju Daswani, quien ha estado al frente de Fedeco hasta ahora y decidió no optar a la reelección, facilitando así un relevo tranquilo al frente de la organización.