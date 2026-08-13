Canarias se libera de burocracia para construir 4.000 viviendas

Durante años, la parálisis administrativa ha asfixiado el mercado inmobiliario, encareciendo el coste de la vida y expulsando a las familias. Ahora, Canarias vuelve a impulsar la vivienda pública con más de 4.000 inmuebles en marcha, ya sea en fase de construcción, licitación o tramitación. La clave de este desbloqueo no reside en un mayor intervencionismo, sino en un impulso normativo fundamentado en una premisa básica de la economía real: menos trabas, más vivienda.

Para lograrlo, la estrategia pasa por agilizar las licencias y los trámites. Al reducir el asfixiante peso de la burocracia, se logra liberar más suelo para la construcción y se facilita la recuperación de edificios inacabados. Es la inyección de nueva oferta la única herramienta efectiva para devolver la cordura al mercado.

Propiedad frente a dependencia

El acceso a una casa propia no puede ser un lujo inalcanzable. El nuevo enfoque busca ayudar a los jóvenes a quedarse en Canarias, facilitando su acceso al mercado. En lugar de abocarlos a la dependencia crónica del alquiler, se abre la puerta a la propiedad mediante un aval de hasta el 15% con la Hipoteca Joven y líneas de hasta 11.000 euros para la compra. Para quienes inician su emancipación, el plan también contempla un bono de alquiler joven de hasta 250 euros.

Sentido común en la adjudicación

La gestión del parque público también recibe un baño de realidad. Se acabaron los sorteos. El azar burocrático deja paso al mérito y a la necesidad constatable. A partir de ahora, la adjudicación responde a criterios objetivos donde el esfuerzo vital tiene peso.

El arraigo en las Islas cuenta de forma decisiva para proteger el parque público: se exigen 12 años de residencia continuada o 15 años de forma interrumpida. Se prioriza así a quienes verdaderamente viven, trabajan y tributan en el Archipiélago. Como resume el espíritu de esta política sectorial, se necesitan hechos y no promesas para cumplir un objetivo nítido: más viviendas en Canarias para los canarios.