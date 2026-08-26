Formación e inserción laboral. El plan de Canarias para los menores migrantes que permanezcan en las islas

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un plan centrado en la capacitación técnica e inserción laboral de los menores migrantes no acompañados que tutela en el Archipiélago. La iniciativa busca articular medidas estables ante una realidad que la Administración autonómica define como "estructural", previniendo escenarios de desarraigo o exclusión social cuando estos jóvenes alcanzan la mayoría de edad.

Durante una visita a los centros de Focan e Integralis, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, ha defendido la validez de dotar de herramientas reales a los jóvenes que continuarán su vida en las Islas para favorecer su autonomía individual y responder, al mismo tiempo, a la falta de mano de obra en el mercado local.

Oficios adaptados al mercado insular

El proyecto formativo en Tenerife reúne 13 acciones orientadas a la obtención de certificados de profesionalidad en centros homologados por el Servicio Canario de Empleo (SCE). En la actualidad, 47 jóvenes participan en estas aulas especializadas en sectores con demanda comprobada de trabajadores.

Los itinerarios abarcan materias como elaboración culinaria, preparación de pedidos, comercio, jardinería, administración e instalación y mantenimiento de fontanería y sistemas de climatización.

Idioma y prácticas en empresas

La capacitación no se limita al adiestramiento técnico. El programa incluye aprendizaje intensivo del idioma español, cursos de prevención de riesgos laborales y una fase final de prácticas dentro del tejido empresarial canario. Esta combinación teórico-práctica busca consolidar la integración efectiva de los menores en la sociedad y en el entorno productivo de las Islas.