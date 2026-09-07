Carmen Pérez toma el poder del PP de Santa Cruz de Tenerife y Carlos Tarife le cede el testigo

El Partido Popular ya ha ordenado sus piezas en Santa Cruz de Tenerife con la vista puesta en las próximas elecciones. La reorganización del grupo municipal responde a un movimiento lógico, dar mayor protagonismo institucional a Carmen Pérez, nueva referencia de los populares en la capital y llamada a encabezar la candidatura del PP a la alcaldía de Santa Cruz.

El decreto que será firmado hoy por el alcalde de la ciudad a petición del propio Tarife establece que Carmen Pérez pasa a ocupar la primera tenencia de alcaldía, asume la portavocía del Grupo Municipal Popular y recibe las competencias de Planificación Estratégica y Mercados que hasta ahora estaban en manos de Carlos Tarife. Además, está previsto que sustituya al propio Tarife como representante municipal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

El PP culmina así una transición diseñada para colocar a Carmen Pérez en primera línea municipal mientras se despeja el futuro político del actual portavoz popular.

Carlos Tarife gana enteros para el Parlamento de Canarias

Desde hace tiempo circula con fuerza en el PP tinerfeño la posibilidad de que Carlos Tarife forme parte de los puestos de salida de la candidatura por Tenerife al Parlamento de Canarias en las próximas autonómicas. En las quinielas populares aparece también Rebeca Paniagua, dentro de una futura lista con la que el partido trataría de reforzar su representación por la isla. Una posibilidad alimentada además por distintos mensajes políticos y gestos procedentes tanto de la dirección regional que encabeza Manuel Domínguez como del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque la candidatura todavía deberá formalizarse cuando corresponda.

El movimiento permitiría al PP ejecutar una transición con dos objetivos: construir desde ahora la candidatura municipal de Carmen Pérez y aprovechar el capital político acumulado por Tarife durante estos años trasladándolo al ámbito autonómico.

El legado de Tarife en Santa Cruz

Tarife deja además una posición política muy diferente a la que encontró. Durante los últimos años, el PP ha recuperado protagonismo en Santa Cruz después de una etapa en la que había perdido buena parte de su peso en la política municipal.

El dirigente popular ha conseguido mantener al partido de manera prácticamente permanente en el centro de la agenda política de la capital y no ha evitado debates potencialmente incómodos.

Entre ellos figura la apertura comercial de Santa Cruz los domingos, una apuesta defendida como instrumento para dinamizar la actividad económica de la ciudad, o el traslado del Rastro, una decisión controvertida pero respaldada desde el área municipal por razones de seguridad y por informes policiales que llevaban años sin traducirse en una actuación efectiva.

La reorganización permite ahora a Carmen Pérez disponer de tiempo, competencias y visibilidad institucional para construir su propio perfil ante los santacruceros.

El PP parece haber decidido no esperar a que comience oficialmente la campaña electoral. Carmen Pérez empieza a ocupar el espacio de candidata a la alcaldía y Carlos Tarife prepara previsiblemente una nueva etapa política. Los populares estarían llevando a cabo una sucesión ordenada con la que pretenden conservar en Santa Cruz el terreno recuperado durante los últimos años y reforzar, al mismo tiempo, su peso político en Tenerife.