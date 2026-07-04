Cataluña eleva el riesgo extremo de incendio en 20 municipios de Gerona

La Consejería de Interior y Seguridad Pública de la Generalidad de Cataluña ha activado el nivel 4 del Plan Alfa, el máximo previsto, en 20 municipios de las comarcas del Bajo Ampurdán y el Gironés (Gerona) ante el riesgo extremo de incendios forestales. La medida implica importantes restricciones en el medio natural, entre ellas la prohibición de acceder al macizo de Les Gavarres, donde continúa activo el incendio declarado este viernes en La Bisbal d'Empordà.

El jefe del área regional de Gerona de los Agentes Rurales, Jaume Bosch, ha explicado que la activación del nivel 4 permite restringir el acceso de personas al medio natural para evitar actividades que puedan desencadenar nuevos incendios forestales.

La medida afecta a los municipios de Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Torrent y Vall-llobrega, en el Bajo Ampurdán, así como Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart y Sant Martí Vell, en el Gironés.

Restricciones por el riesgo extremo

Según ha detallado Bosch, la preocupación se centra especialmente en evitar que personas accedan al macizo de Les Gavarres, de unas 31.000 hectáreas, para observar las labores de extinción del incendio, ya que ello podría dificultar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las restricciones, que han entrado en vigor a las 12.00 horas de este sábado, permanecerán, en principio, hasta la medianoche siempre que las condiciones permitan levantar la medida.

Activem el Nivell 4 del #PlaAlfa per perill extrem d’incendis forestals a 20 municipis del Baix Empordà i el Gironès. 🤝Treballem amb les @sfadfcat per aplicar les mesures de restricció d’accés a l’espai natural del Massís de les Gavarres. Una extensió de 31.000 ha. en total. pic.twitter.com/adhKPy72rd — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 4, 2026

Qué actividades quedan prohibidas

La resolución del Plan Infocat contempla la prohibición de acceder, tanto a pie como en vehículo, a espacios forestales, salvo para residentes. También quedan suspendidas las actividades de acampada, excursiones, rutas deportivas y las organizadas por casas de colonias, que únicamente podrán desarrollarse en el interior de los edificios.

Además, se paralizan las obras e intervenciones en la red interurbana de carreteras de Cataluña, la siega de cunetas y el transporte de productos forestales dentro del bosque entre las 13.00 y las 20.00 horas, entre otras limitaciones.

Mientras permanezca activo este nivel de alerta, los Agentes Rurales reforzarán la vigilancia terrestre y aérea, con la colaboración de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), los Mossos d'Esquadra, las policías locales y la Guardia Civil.

Coincide con el incendio de La Bisbal d'Empordà

La activación del nivel máximo del Plan Alfa llega mientras continúa el incendio forestal de La Bisbal d'Empordà, que ya ha afectado a más de 2.200 hectáreas.

Bosch ha reconocido que la decisión también responde a que gran parte del operativo de extinción permanece movilizado en este incendio. "Nos preocupa que tenemos a todos los efectivos de bomberos trabajando en este incendio", ha señalado.

Por su parte, el jefe de los Bomberos de la Generalidad, David Borrell, ha advertido de que el cambio de dirección del viento previsto para la tarde puede complicar la evolución del fuego, especialmente en el flanco derecho, cuya contención podría resultar más difícil.

Un detenido por el origen del fuego

En relación con el incendio de La Bisbal d'Empordà, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre como presunto responsable de haber originado el fuego mientras utilizaba una radial.

Jaume Bosch ha indicado que, si finalmente se confirma que estaba utilizando esta herramienta, lo hacía sin autorización, ya que el elevado nivel de peligro de incendio forestal vigente restringía expresamente el uso de este tipo de maquinaria.