Tropezón de Oriol Junqueras en Gerona: cae su alcaldable por bocazas

Se veía venir y se ha confirmado. El preferido de Oriol Junqueras en Gerona y su candidato a la alcaldía de esa ciudad, Marc Puigtió, ha tirado la toalla. No ha podido resistir el escándalo por la filtración de unos audios en los que arremetía contra sus compañeros de partido y confesaba que quería quedarse con las siglas y con los derechos electorales y prescindir de todos los cargos de su formación.

Puigtió ha anunciado este jueves que dimite por "dignidad" y "responsabilidad" y admite que cometió un error grave. Pensaba que su interlocutor, el titular de una cuenta de Instagram llamada 'Gerona perdida', era periodista y que no filtraría sus duros comentarios sobre sus compañeros de partido.

Dado que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir políticamente al caso, Puigtió ha sacado pecho al presumir de que "en política, cuando cometes un error, tienes que ser honesto y dar un paso al lado". También ha señalado que da ese paso al lado "con tristeza pero con la tranquilidad de no mirar hacia otro lado cuando las cosas se complican".

ERC anunció ayer miércoles que abría un expediente a Puigtió, pero no había caso. El hombre de Junqueras en Gerona había caído en lo que parece una trampa para elefantes, una serie de conversaciones con el joven titular de una cuenta de Instagram dedicada a la información local de Gerona al que en la ciudad vinculan con la extrema derecha.

Sea como fuere, el joven Travis Agustín Gómez Mora ha fundido la carrera política de Puigtió con una entrada en su cuenta titulada 'Así actúan la mayoría de los políticos' y en la que se difunden audios con frases como esta: "Yo te fui muy sincero y te dije cuál era mi intención con Esquerra. Mi intención era echarlos a todos y quedarme Esquerra. Y después poder utilizar sus recursos electorales".

También se jactó de la enemistad de sus compañeros: "Por eso tengo a toda la gente de Esquerra enfadada. ¿Por qué? Pues porque estoy yo liderando el proyecto, un proyecto nuevo, y no quiero a nadie de los que están en el Ayuntamiento ni a nadie de los que haya estado hasta ahora".

La cúpula del partido en Gerona dimitió en bloque el pasado mes de febrero precisamente en señal de protesta por los métodos de este político afín a Junqueras y que ahora el líder de ERC ha dejado caer para no salir más lastimado aún de la situación.

Junqueras pide intervenir una consejería

Por otra parte, el presidente de ERC propuso en una entrevista en la agencia Europa Press que un grupo de expertos se haga cargo de la consejería de Educación tras el escándalo del informe pisa de las que Cataluña ha quedado fuera por un error en la selección de estudiantes. También aludió a la conflictividad laboral de los profesores, que se pasaron medio curso pasado de huelga y amenazan con hacer lo mismo en demanda de subidas salariales y mejoras laborales.

La "idea" de Junqueras es que ese comité de expertos se haga cargo de la consejería durante una década para tratar de reflotar la educación en Cataluña. ERC ha sido responsable de la consejería de Educación desde antes del golpe de Estado y hasta 2022.