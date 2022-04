Las uñas quebradizas o amarillentas son un verdadero dolor de cabeza, porque son muy difíciles de decorar y de tenerlas del largo que deseas. Para solucionar este problema necesitarás un endurecedor de uñas como el ISDIN SI-NAILS , puesto que de esta forma tus uñas serán mucho más sólidas y resistentes en tu día a día.

Ten en cuenta que, los quehaceres diarios o el exceso de manicura puede terminar por debilitar tus uñas, aunque no son las únicas causas. Por este motivo, hoy hemos seleccionado los mejores endurecedores de uñas para que puedas tener unas uñas fuertes y resistentes. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Endurecedor de uñas ISDIN SI-NAILS

Sin duda alguna este es uno de los mejores endurecedores de uñas que encontrarás en el mercado, y promueve tanto el crecimiento de las uñas, así como aumenta su resistencia. Esto gracias a que favorecer la remineralización de las uñas gracias al incremento de la cantidad de silicio y queratina en las mismas. Esto hace que tengan un aspecto mucho más natural y que sea altamente eficiente tanto en uñas como en cutículas. Además, ofrece un acabado invisible, lo que permite que puedas aplicarlo todos los días.

Permite tener unas uñas mucho más fuertes en tan solo 15 días, aportando una gran hidratación y protección para tus uñas. Viene con un aplicador muy sencillo de utilizar, que permite la aplicación desde el borde de la uña y la cutícula hacia fuera, con movimientos verticales para cubrir toda la superficie. Para su uso se deben tener las uñas completamente libres de esmalte de uñas, y para conseguir un mejor resultado también debes aplicar por debajo de las uñas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "el producto no decepciona, los resultados se ven muy rápidamente, y tiene un formato muy cómodo para aplicar". Por otra parte, destacan que "es muy fácil de usar con un solo clic, no te robará mucho tiempo y se notan los resultados rápidamente". Este es un producto de muy alta calidad, que te permitirá mantener tus uñas mucho más fuertes, y si tienes constancia notarás resultados rápidamente.

2. Endurecedor de uñas Herome Strong

Este es un endurecedor de uñas que permite reforzar y endurecer las uñas sensibles y con problemas, para hacerlas mucho más resistentes. Ofrece unos resultados visibles en tan solo 8 días de tratamiento, endureciéndolas y alargándolas de una forma bastante efectiva. Se puede utilizar como primera capa, siendo una base protectora que aportará un brillo natural a tus uñas.

Cuenta con una fórmula sin formaldehído, lo que permite que sea muy buena para pieles sensibles, y tampoco contiene resina de TFS ni tolueno. Gracias a este producto podrás tener un aspecto mucho más saludable en tus uñas. Se deben aplicar una capa diaria, eliminando el producto cada 2 días con removedor de uñas y repetir el proceso durante 4 días. Se recomienda hacer este tratamiento como máximo 4 veces al año. También está disponible con una fórmula extra fuerte, lo que permitirá que sea altamente efectivo para uñas que están muy débiles.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "consigues endurecer las uñas en 14 días tal y como dice el producto, manteniendo tus uñas en perfecto estado". También destacan que "se nota una diferencia enorme, las uñas pueden estar largas sin romperse, y se seca enseguida". Este es un endurecedor perfecto para que puedas ver un cambio increíble en tus uñas.

3. Endurecedor de uñas Simon&Tom Nail Oil Saviour

Se trata de un producto que tiene una combinación de 6 aceites naturales que son 100% puros, y que están prensados en frío para obtener lo mejor de sus propiedades. Estos aceites son: argán, jojoba, almendra, aloe vera, rosa de mosqueta y caléndula. Este producto está especialmente pensado para fortalecer, nutrir, reparar, alisar y proteger tus uñas, y mejorar de esta forma la apariencia de las mismas con su uso diario.

Ayudará a que tanto las uñas como las cutículas estén mucho más fuertes y sanas, para que tengas una manicura perfecta, además de que aporta una gran hidratación a las mismas. Se puede utilizar como base para fortalecer la uña y cuidarla cuando usas manicura semipermanente o uñas acrílicas. Todos sus ingredientes son completamente ecológicos, y tiene el sello Cruelty Free, por lo que podrás asegurarte de que no está testeado en animales.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "protege e hidrata las uñas una vez que se retira el gel, y tiene una combinación de aceites que aporta grandes beneficios para el cuidado de uñas y cutículas sin engrasar". Además, afirman que "es sorprendente la diferencia de las uñas desde antes de utilizarlo y después, porque funciona muy bien para tener unas uñas muy fuertes". Esta es una muy buena opción que te permitirá mantener tus cutículas y uñas en perfecto estado, y necesitas muy poca cantidad para ver resultados.

4. Endurecedor de uñas Mavala Scientifique K+

Este es un endurecedor de uñas de muy buena calidad, gracias a que cuenta con un principio activo que permite estimular la formación de las fibras de queratina. Gracias a esto se logrará que las tres capas principales de la uña se unan, y de esta forma podrás tener unas uñas que serán mucho más fuertes. Es ideal para las uñas que terminan rompiéndose fácilmente fortaleciéndolas en gran medida.

Es una solución acuosa, que penetrará fácilmente en las uñas, endureciéndolas desde adentro evitando que se rompan o se separen. No es una base ni un esmalte, y contiene lágrimas de resina de cristal, la cual se extrae del árbol del pistacho, y que ayudará al proceso de queratinización de las uñas para reforzarlas. Se recomienda su uso dos o tres veces por semana para fortalecer las uñas de forma eficiente.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un excelente producto, con tan solo mes y medio se desaparecen las escamas y las uñas crecen muy fuertes". Por otra parte, destacan que "ofrece un resultado sorprendente, siendo muy recomendable, y se seca en el momento de la aplicación por lo que no se nota para nada". Este es un producto de muy buena calidad, que permite que tus uñas estén muy fuertes en muy poco tiempo.

5. Endurecedor de uñas La Rosa Keratin Bomb

Se trata de un endurecedor de uñas de muy alta calidad, el cual es de origen vegetal, cuenta con queratina que penetra por completo en la estructura de la uña impidiendo que se rompa o se parta. Este se puede utilizar como base o como esmalte de uñas, para que puedas tener un tono rosa lácteo en tus uñas. Su fórmula regenera y refuerza la estructura de las uñas, para lograr evitar daños mecánicos, y crea una capa de protección brillante que durará en la uña.

También proporciona un brillo instantáneo en las uñas, para que puedan tener un aspecto mucho más saludable. Este producto mejorará la hidratación de las uñas, neutraliza el color evitando que se pongan amarillentas y aporta protección y nutrición. Se recomienda aplicar una capa cada 2 a 3 días, y el producto no contiene elementos tóxicos como el formaldehído, tolueno o DBP.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es perfecto para fortalecer las uñas, y se pueden ver los resultados a los pocos días de la aplicación". También destacan que "el color es muy natural, su efectividad con la queratina es bastante alta, en especial después de quitarte las uñas acrílicas". Este es un modelo que te ofrecerá unos muy buenos resultados y que te permitirá tener unas uñas mucho más fuertes en menos tiempo.

6. Endurecedor de uñas Essie Treat Love & Color

Este es un producto endurecedor de uñas que te permitirá reducir las grietas, la rotura y que al mismo tiempo aporta color a las uñas. Ofrece un brillo muy saludable en las uñas, dejándolas completamente rejuvenecidas. Cuenta con una fórmula con tecnología de color que permite crear un efecto luminoso que permite tener un aspecto perfecto en tus uñas.

Su fórmula con colágeno, permite que se puedan mantener las uñas en perfecto estado, aportando una gran salud. Además, cuenta con MSM, que es un compuesto que permitirá mantener la calidad de la uña y mantener su belleza natural. Comenzarás a notar los resultados con unas uñas más fuertes después de una semana de uso del producto. Está disponible en múltiples colores para que puedas elegir el que más te guste y así tendrás una manicura perfecta que te ayudará a fortalecer tus uñas.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el color es precioso, tiene un brillo normal, y permite endurecer las uñas en poco tiempo". Además, destacan que "cuenta con una buena durabilidad, no daña las uñas, y es muy recomendable como tratamiento de uñas".

7. Endurecedor de uñas OPI 22001010000

Se trata de un fortalecedor natural de uñas, que tiene una excelente relación calidad-precio, y que funciona como 2 en 1. Este es un esmalte de capa base, que permite que puedas tener una gran protección para tus uñas al mismo tiempo que las fortalece. Se puede combinar a la perfección con esmaltes de colores, lo que permitirá que puedas conseguir una manicura perfecta mientras te proteges las uñas.

Cuenta con la ventaja de que previene la decoloración, y la aparición de manchas en las uñas que suelen aparecer cuando se utiliza de forma continua el esmalte de uñas. Para su aplicación las uñas deben estar completamente limpias y libres de esmalte, además podrás aplicarlo solo con un acabado perfecto en tus uñas.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este producto por parte de quienes lo han utilizado asegurando que "funciona, en tan solo una semana de tratamiento permite recuperar tus uñas de forma rápida y eficiente". Por otra parte, destacan que "su aplicación es muy simple, y las uñas quedan muy bonitas, no se espesa y te permite tener tus uñas mucho más fuertes". Este es un modelo perfecto para proteger tus uñas y dejarlas en perfecto estado con resultados muy duraderos.

8. Endurecedor de uñas Cutex Todo en uno

Si estás buscando un endurecedor de uñas barato este será ideal para ti, porque se trata de un tratamiento que puede usarse como base, top coat o como tratamiento fortalecedor. De esta forma, podrás tener una capa protectora en tus uñas para dejarlas completamente uniformes. Utilizándolo como base esta fórmula aportará múltiples beneficios, dejando las uñas uniformes y listas para la aplicación del esmalte.

Si se usa como top coat, este creará un escudo protector que añadirá brillo y aumentará la duración del esmalte. Para lograr un mayor fortalecimiento de las uñas se recomienda aplicar directamente sobre las uñas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "este es un muy buen protector para las uñas, y te permite tener un acabado espectacular en las mismas". También afirman que "tiene una muy buena calidad, es perfecto para las uñas suaves, quebradizas y hace que luzcan mucho más saludables". Es una muy buena opción para que puedas mejorar en gran medida la salud de tus uñas.

Recomendaciones para escoger un endurecedor de uñas: ¿En qué debes fijarte?

Antes de comprar un endurecedor de uñas tendrás que fijarte en algunos aspectos que resultarán muy importantes para que puedas seleccionar el que mejor se ajuste a tus necesidades. Dentro de los aspectos que tienes que tener en cuenta estarán:

Fórmula

Debes detectar en qué estado se encuentran las uñas para que puedas comprar los componentes adecuados para recuperarlas. De lo contrario, tus uñas simplemente no mejorarán, por lo que es importante que sepas si están quebradizas, blandas o amarillentas.

Existen endurecedores de uñas que cuentan con queratina, vitaminas, calcio y con diferentes aceites. A la hora de comprarlos tienes que asegurarte de que no contengan componentes como el DBP, Formaldehído, Tolueno, Parabenos y Alcanfor, porque estos son ingredientes dañinos para la salud.

También debes fijarte si sufres de alergias comúnmente, porque algunos productos pueden llegar a generar tendencias alérgicas o hipersensibilidad. Para estos casos siempre se recomienda buscar un producto que sea completamente hipoalergénico.

Durabilidad

Esto dependerá en gran medida de la presentación que tenga, porque algunos pueden quedarse hasta por una semana sin problemas. Sin embargo, en la mayoría de casos tendrás que hacer una aplicación constante si quieres que el producto tenga los resultados deseados.

Considera que, para ver resultados tendrás que esperar por lo menos 2 o 3 semanas dependiendo del tratamiento que escojas. Fíjate bien en el modo de uso que recomienda el fabricante, porque de esta forma podrás asegurarte de conseguir el resultado que quieres en tus uñas.

Aplicación

Normalmente este tipo de productos vienen con una brocha para una fácil aplicación al igual que un esmalte de uñas tradicional. Asegúrate de que aplicarás el producto uniformemente por toda la uña, y algunos se deben aplicar también en las cutículas para tenerlas hidratadas.

Estos productos normalmente se deben utilizar en las uñas sin esmalte, completamente limpias para que puedan aportar sus beneficios. Ten en cuenta que algunos no se deben utilizar con esmaltes mientras estés realizando el tratamiento, por lo que se aconseja ver las instrucciones de uso detalladamente.

Presentación

Los tratamientos de este tipo no solo vienen en formato de esmaltes tradicionales, sino que también pueden venir de diferentes formas como son:

Sérum: estos productos suelen venir en un pequeño tuvo, el cual facilitará la aplicación hasta las cutículas.

estos productos suelen venir en un pequeño tuvo, el cual facilitará la aplicación hasta las cutículas. Óleos: estos están compuestos con aceites naturales, y se aplicarán fácilmente en las uñas y cutículas. En estos casos, debes asegurarte de que no te dejen un acabado graso en las uñas, en especial si te vas a hacer la manicura después de aplicar el producto.

estos están compuestos con aceites naturales, y se aplicarán fácilmente en las uñas y cutículas. En estos casos, debes asegurarte de que no te dejen un acabado graso en las uñas, en especial si te vas a hacer la manicura después de aplicar el producto. Gel: tienen una mayor duración, y se requiere de una lámpara UV para secarlo, no es muy común que los tratamientos vengan en esta presentación.

tienen una mayor duración, y se requiere de una lámpara UV para secarlo, no es muy común que los tratamientos vengan en esta presentación. Esmalte: se usan como capa protectora, y se pueden aplicar como cualquier esmalte, lo que permite que sea muy práctico.

¿Qué es un endurecedor de uñas?

Un endurecedor de uñas es un tratamiento cosmético, que contiene ingredientes específicamente pensados para fortalecer, endurecer y quitar el color amarillento que puedan tener las uñas. Este permita alcanzar las 3 capas de la uña, logrando de esta forma tener una mayor solidez en las mismas.

También pueden crear una capa protectora que previene de posibles quiebres o escamas, y al mismo tiempo permite humectar las cutículas. Estos son productos que al ser un tratamiento sus resultados no serán apreciables de inmediato, sino que se debe esperar un mediano plazo para ver los resultados esperados.

¿Para qué sirve un endurecedor de uñas?

Los productos endurecedores de uñas normalmente servirán para fortalecer y lograr la resistencia habitual de las uñas cuando estas se encuentran débiles. Algunos tratamientos son de doble acción, y se aplicarán en las cutículas y en toda la uña para conseguir un aspecto mucho más vital.

Estos poseen ingredientes que les hacen falta a las uñas como es el caso de la queratina, calcio o algunas vitaminas. Al aplicar estos productos se conseguirá que se tenga un alargamiento de las uñas, y que se pueda tener una restauración completa de las mismas.

Ventajas que tienen los endurecedores de uñas

Estos son productos de belleza especialmente pensados para dejar atrás las uñas quebradizas y agrietadas, y dentro de sus principales beneficios nos encontraremos con:

Las uñas serán mucho más largas

Pueden funcionar como una capa protectora o base

Mantiene la hidratación de la cutícula y las uñas

Su aplicación es muy fácil

Algunos vienen con color, lo que los hace ideales para la manicura

Tienen ingredientes que fortalecen y endurecen las uñas

Reducirá en gran medida el riesgo de quiebres.

Como puedes ver, existen muchos beneficios interesantes de utilizar los endurecedores de uñas, por lo que puedes aprovecharlos en gran medida.

¿Cuándo deberías usar un endurecedor de uñas?

Los casos en los que se recomienda utilizar un endurecedor de uñas es cuando tus uñas están frágiles y tienden a quebrarse o escamarse. Esto gracias a que estos productos favorecen la remineralización y reestructuración de las uñas, para volverlas a su estado sano.

En caso de que tengas las uñas sanas, también podrás usar estos productos con la finalidad de que puedas prevenir los posibles daños que puedan surgir. Normalmente son productos transparentes que se deben aplicar como base, para que puedas tener protección en tu uña y aprovechar todos los beneficios que tiene.

¿Cómo se debe aplicar un endurecedor de uñas?

En caso de que acostumbres a pintarte las uñas será muy sencillo utilizar este tipo de productos. Los pasos para hacerlo correctamente serán los siguientes:

Asegúrate de tener las uñas siempre limpias y secas.

Distribuye el endurecedor por toda la superficie de tus uñas, y si es de doble acción también debes aplicarlo en las cutículas. Se recomienda hacerlo con movimientos desde la cutícula hacia fuera para cubrir toda la superficie de las uñas.

Se debe aplicar diariamente o con la frecuencia que indique el fabricante, y en algunos casos se debe retirar cada cierta cantidad de días para una nueva aplicación.

Si sigues esta rutina lo más probable es que puedas tener unos resultados fantásticos, fortaleciendo en gran medida tus uñas.

¿Cómo se debe quitar el endurecedor de uñas?

En caso de que el endurecedor de uñas se deba quitar con quitaesmalte, asegúrate de que este no contenga acetona porque podría ser contraproducente para el tratamiento. Puedes utilizar productos caseros que te permitirán removerlo sin causar daños a tus uñas como son:

Limón y vinagre: debes mezclar jugo de limón con 10ml de vinagre, y con un algodón debes frotar la mezcla sobre tus uñas hasta quitar todo el endurecedor.

debes mezclar jugo de limón con 10ml de vinagre, y con un algodón debes frotar la mezcla sobre tus uñas hasta quitar todo el endurecedor. Alcohol y azúcar: se recomienda mezclar 2 cucharadas de alcohol etílico con una cucharada y media de azúcar, y aplicar sobre las uñas con un algodón. Debes dejar que actúe durante 15 segundos, y después debes eliminar el endurecedor con movimientos circulares.

Si quiere una mayor eficacia, lo ideal será que introduzcas tus dedos en agua caliente con jabón por un período de 10 minutos para ablandar el esmalte. Sin embargo, ten en cuenta que algunos productos no requieren de una remoción porque se absorben por completo y por lo tanto será más fáciles de usar.

Alternativas a los endurecedores de uñas

Si eres una persona que puede llegar a sufrir reacciones alérgicas a alguno de los componentes de los endurecedores de uñas, debes considerar que existen otros remedios naturales y caseros para lograr mejorar tus uñas. Dentro de ellos están:

Aceite de aguacate: este aceite permite nivelar el pH de tus uñas, además de que permitirá dar un aspecto mucho más sano a tus uñas, y aporta múltiples vitaminas y minerales.

este aceite permite nivelar el pH de tus uñas, además de que permitirá dar un aspecto mucho más sano a tus uñas, y aporta múltiples vitaminas y minerales. Aceite de jojoba: este permite la regeneración de las células y reestructura las uñas, brindando ceramidas, ácido linoleico y vitamina E.

este permite la regeneración de las células y reestructura las uñas, brindando ceramidas, ácido linoleico y vitamina E. Alimentación: la alimentación será fundamenta, porque una adecuada ingesta de vitaminas A, B1, C y D, permitirá que tus uñas sean mucho más fuertes. Se recomienda el consumo de lentejas, garbanzos, verduras o productos lácteos para lograr el fortalecimiento de las uñas.

Ten en cuenta que, en muchas ocasiones la debilidad de las uñas no se debe únicamente a factores externos que las debiliten. También puede deberse a que no te estás alimentando bien, y por consiguiente tus uñas no están recibiendo los nutrientes adecuados, por lo que combinar una buena alimentación con un endurecedor de uñas te puede dar resultados fantásticos.