La romántica boda de la princesa María Carolina de Liechtenstein con el banquero venezolano Leopoldo Maduro Vollner

María Carolina, nieta del soberano Hans-Adam II de Liechtenstein y el banquero de inversión de origen venezolano Leopoldo Maduro Vollmer han contraído matrimonio en Vaduz

1 / 13

El principado de Liechtenstein ha vivido la primera gran boda real de la temporada. La princesa María Carolina, segunda de los cuatro hijos de los príncipes herederos Alois y Sophie, se ha casado con el banquero de inversión, Leopoldo Maduro Vollmer, descendiente de una de las familias más adineradas de Venezuela.

2 / 13

La princesa María Carolina de Liechtenstein a su llegada a la catedral de Vaduz del brazo de su padre, el príncipe Alois.

3 / 13

La princesa María Carolina, subiendo del brazo de su padre, el príncipe Alois, las escaleras cubiertas por una alfombra azul y decorada con centros florales a la catedral de Vaduz.

4 / 13

El vestido de la novia ha destacado por su romanticismo, de escote barco, con encaje de bordados florales, y geométricos, falda vaporosa y velo de plumeti y blonda.

5 / 13

La novia ha optado por lucir la tiara Fringe, de plata, oro y diamantes de estilo kokoshnik, elaborada en Viena en el siglo XIX y que ya han lucido otras novias de la Casa de Liechtenstein.

6 / 13

Los novios, María Carolina de Liechtenstein y Leopoldo Maduro Vollner ya convertidos en marido y mujer

7 / 13

Leopoldo Maduro Vollmer, llegando a la catedral de Vaduz del brazo de su madre, Sofía, en el día de su boda con la princesa María Carolina de Liechtenstein. El novio ha lucido el tradicional chaqué. 

8 / 13

La madre de la novia, la princesa Sofía de Baviera, ha llegado acompañada del padre del novio, Leopoldo Maduro.

9 / 13

El príncipe Nicolás de Liechtenstein y la princesa Margarita de Luxemburgo acompañados de sus hijos la princesa María Anunciata y su marido Emanuele Musini. , el príncipe Josef-Emanuel, con su mujer Claudia Echavarría y la princesa María Astrid, acompañada de su marido Ralph Worthington.

10 / 13

La presencia española la ha puesto la duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe, acompañada de su marido Maxima Corneille, muy elegante con un conjunto en tono gris y tocado a juego.

11 / 13

Otra presencia española en el enlace ha sido la de Jaime de Borbón-Dos Sicilias y su mujer, Lady Charlotte Lindesay-Bethune

12 / 13

Los novios se han besado en público a la salida de la ceremonia.

13 / 13

Después del ‘sí, quiero’ los novios y sus invitados se han trasladado a la residencia real del Castillo de Vaduz, una fortaleza medieval del siglo XII.

