La romántica boda de la princesa María Carolina de Liechtenstein con el banquero venezolano Leopoldo Maduro Vollner
María Carolina, nieta del soberano Hans-Adam II de Liechtenstein y el banquero de inversión de origen venezolano Leopoldo Maduro Vollmer han contraído matrimonio en Vaduz
El principado de Liechtenstein ha vivido la primera gran boda real de la temporada. La princesa María Carolina, segunda de los cuatro hijos de los príncipes herederos Alois y Sophie, se ha casado con el banquero de inversión, Leopoldo Maduro Vollmer, descendiente de una de las familias más adineradas de Venezuela.
La princesa María Carolina de Liechtenstein a su llegada a la catedral de Vaduz del brazo de su padre, el príncipe Alois.
La princesa María Carolina, subiendo del brazo de su padre, el príncipe Alois, las escaleras cubiertas por una alfombra azul y decorada con centros florales a la catedral de Vaduz.
El vestido de la novia ha destacado por su romanticismo, de escote barco, con encaje de bordados florales, y geométricos, falda vaporosa y velo de plumeti y blonda.
La novia ha optado por lucir la tiara Fringe, de plata, oro y diamantes de estilo kokoshnik, elaborada en Viena en el siglo XIX y que ya han lucido otras novias de la Casa de Liechtenstein.
Los novios, María Carolina de Liechtenstein y Leopoldo Maduro Vollner ya convertidos en marido y mujer
Leopoldo Maduro Vollmer, llegando a la catedral de Vaduz del brazo de su madre, Sofía, en el día de su boda con la princesa María Carolina de Liechtenstein. El novio ha lucido el tradicional chaqué.
La madre de la novia, la princesa Sofía de Baviera, ha llegado acompañada del padre del novio, Leopoldo Maduro.
El príncipe Nicolás de Liechtenstein y la princesa Margarita de Luxemburgo acompañados de sus hijos la princesa María Anunciata y su marido Emanuele Musini. , el príncipe Josef-Emanuel, con su mujer Claudia Echavarría y la princesa María Astrid, acompañada de su marido Ralph Worthington.
La presencia española la ha puesto la duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe, acompañada de su marido Maxima Corneille, muy elegante con un conjunto en tono gris y tocado a juego.
Otra presencia española en el enlace ha sido la de Jaime de Borbón-Dos Sicilias y su mujer, Lady Charlotte Lindesay-Bethune
Los novios se han besado en público a la salida de la ceremonia.
Después del ‘sí, quiero’ los novios y sus invitados se han trasladado a la residencia real del Castillo de Vaduz, una fortaleza medieval del siglo XII.