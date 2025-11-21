El Rey emociona a Doña Sofía con la concesión del Toisón de Oro: "Una vida entera de servicio ejemplar a España"

La Reina Sofía se acaba de convertir en la quinta mujer en recibir el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la condecoración más importante de la Casa Real española, en una solemne y emotiva ceremonia que ha tenido lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, y que se ha englobado dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario del regreso de la monarquía tras la muerte de Francisco Franco y la proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España.

Un acto que ha sido una mezcla perfecta entre emoción y protocolo, en el que Felipe VI ha querido reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona. En el mismo acto, también han sido reconocidos el expresidente Felipe González, y los dos padres de la Constitución que aún viven Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca Junyent.

A su llegada, los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han sido recibidos con honores en el patio de la Armería del Palacio Real y desde allí se han dirigido hacia el salón del trono del Palacio Real donde han presidido el acto de ingreso de los nuevos caballeros y al que no han faltado el presidente del Gobierno, la presidenta del Congreso de los Diputados, el presidente del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como expresidentes del Gobierno y presidentes de las Comunidades Autónomas, entre otras autoridades del Estado.

En una mesa ha estado expuesto el Collar del Toisón, la credencial de ingreso en la Orden y el libro Ordenanzas de la Insigne Orden del Toisón de Oro. En el caso de los caballeros se les ha impuesto la "venera" o insignia y a Doña Sofía el lazo con la miniatura del vellocino, símbolo de la Orden. Los nuevos caballeros han estado acompañados de otros miembros de la Orden como Javier Solana y Víctor García de la Concha.

La primera en recibir el Toisón ha sido Doña Sofía, que para esta cita tan especial ha elegido un dos piezas color rosa palo de Alejandro de Miguel, un conjunto formado por chaqueta decorada con detalles de pedrería plateada y vestido largo. Llevaba, además, unos pendientes de perlas y diamantes y pulsera de rubíes que perteneció a la reina Victoria Eugenia. Cincuenta años después, la Reina vuelve a vestir de rosa en un acto de relevancia para la Corona.

En su discurso, don Felipe ha dedicado unas palabras de agradecimiento a su madre, "por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona", ha dicho, agradeciendo su papel decisivo a lo largo de décadas. Ha añadido también: "Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas —todavía hoy— y ejercido con un profundo sentido del deber", destacando cómo su cercanía y su implicación social, cultural y humanitaria han contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles.

En su discurso, Felipe VI ha señalado que "aquella generación de la Transición tuvo el enorme valor de asumir su responsabilidad y comprometerse con lo que España necesitaba en aquel momento histórico. Supo conciliar el deseo de cambio con el orden legal existente, encontrando en la reforma el camino hacia la democracia. Lo que consiguieron no solo fue un logro jurídico y político, sino también cívico y moral: la demostración de que las grandes transformaciones nacionales pueden hacerse desde el acuerdo, la responsabilidad y la confianza mutua".

También ha tenido palabras para el resto de padres de la Constitución como Gabriel Cisneros "recordaba la necesidad "de converger en un punto de entendimiento que hiciera posible la democracia"; Gregorio Peces-Barba ponía de relieve "la gran voluntad por parte de todos de deshacer obstáculos"; José Pedro Pérez-Llorca aludía a la "altura de miras del momento", mientras que Manuel Fraga Iribarne destacaba que "el protagonismo fue del propio pueblo español, que con un gran sentido común acabó dando, con su ejemplo, la pauta de lo que se debía hacer". Jordi Solé Tura subrayaba "la necesidad de la política de consenso". Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón se refería a la Transición como "un giro histórico de gran trascendencia cultural y social mediante la fundación de la convivencia sobre bases democráticas". Miquel Roca i Junyent resumía el espíritu cívico del momento con una frase que aún conserva toda su vigencia: "Todos teníamos una misma responsabilidad, hacer posible el cambio democrático".

También ha mencionado a su padre, quien no ha sido invitado a este acto institucional, pues se retiró de la agenda en 2019, pero sí estará presente este sábado en el almuerzo familiar que tendrá lugar en Palacio de El Pardo. El monarca ha recordado cómo la voluntad de la Corona tras 1975 contribuyó "decisivamente a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia", evocando el llamamiento del Rey Juan Carlos I a actuar con "generosidad", "altura de miras" y un "efectivo consenso de concordia nacional". Tras su discurso, don Felipe ha impuesto a doña Sofía la insignia del Toisón de Oro "por su dedicación y entrega al servicio de España".

Posteriormente, y ya concluido el acto, ha tenido lugar un besamanos en el Salón Gasparini donde ha tenido lugar la foto de familia de los nuevos caballeros con los Reyes, la Princesa y la Infanta. Allí hemos visto muchos momentos de complicidad entre la Reina Letizia y la Reina Sofía, que, además de mostrarse muy cariñosa, ambas han coincidido con el mismo color en sus trajes, así como algunos políticos que estuvieron en la etapa de la Transición que han felicitado de forma muy cariñosa a la Reina.