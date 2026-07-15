Las mejores imágenes del paso de la princesa Leonor y la infanta Sofía por las ruinas griegas de Empúries
Acompañamos a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en su fascinante recorrido por el Complejo Arqueológico de Empúries. Tras una noche de emociones futbolísticas y alta distinción en Barcelona, las hijas de los Reyes vuelven a acaparar todas las miradas bajo el sol de la Costa Brava, dejando instantáneas repletas de complicidad, cultura y conexión con el talento joven. Desliza para descubrir los mejores momentos de una jornada inolvidable.
La actividad de la Familia Real en Cataluña no da tregua y continúa ofreciendo momentos de gran cercanía. Tras vibrar la noche anterior en Barcelona con la gran gala de la Fundación Princesa de Girona y celebrar el pase de la Selección Española a la final del Mundial, la princesa Leonor y la infanta Sofía han asumido el protagonismo de la agenda oficial este miércoles con un viaje que fusiona historia, juventud y cultura.
Las hermanas se han trasladado a la Costa Brava para visitar el histórico Complejo Arqueológico de Empúries, un enclave de incalculable valor que representa el límite occidental del mundo griego en la península ibérica. La expectación era máxima al ver llegar a la heredera al trono y a su hermana a uno de los yacimientos más emblemáticos y visitados de toda la geografía catalana.
A su llegada al yacimiento arqueológico, la Princesa y la Infanta han sido recibidas cálidamente al pie de la imponente muralla por la directora del complejo, Mónica Borrell, y la coordinadora del MAC Empúries, Marta Santos. Ambas expertas han ejercido de guías de lujo en un recorrido que ha transportado a las jóvenes de inmediato a los orígenes de nuestra civilización.
Desde este histórico punto de entrada a la antigua urbe, las hijas de los Reyes de España han comenzado un paseo didáctico para descubrir cómo los griegos se establecieron en estas costas en el lejano siglo VI a.C. gracias a las pujantes rutas del comercio marítimo. Las imágenes reflejan el vivo interés de Leonor y Sofía, quienes no han dudado en hacer preguntas durante la explicación.
El recorrido ha llevado a las hermanas a la emblemática zona de los santuarios, donde han tenido la oportunidad de contemplar la famosa réplica al aire libre de la estatua de Esculapio, el dios de la medicina. Allí han aprendido que este espacio no solo estaba destinado al culto divino, sino que también poseía un fin terapéutico en el que los enfermos pasaban su primera noche de convalecencia esperando sanar.
Paseando con el inigualable paisaje de la Costa Brava como telón de fondo, Leonor y Sofía han recorrido la calle principal de la antigua ciudad romana. Las arqueólogas les han detallado minuciosamente el funcionamiento de las tiendas y talleres de la época, captando la total atención de las jóvenes con los pormenores de la vida cotidiana del mundo clásico.
Las expertas han hecho un hincapié muy especial en la factoría de salazones del siglo I a.C., donde el pescado se procesaba y se salaba en cubetas. Tampoco han dejado pasar la oportunidad de visitar el ágora, corazón político de la urbe, y subir a la espectacular reconstrucción de la estoa, un paseo porticado edificado perpendicularmente al mar Mediterráneo que ofrece unas vistas espectaculares.
Tras concluir este enriquecedor periplo cultural en el interior del Museo Arqueológico, donde admiraron las piezas originales recuperadas tras un siglo de excavaciones, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han reencontrado con Don Felipe y Doña Letizia. El motivo del encuentro familiar ha sido presidir juntos la reunión del Consejo Asesor Joven de la FPdGi, un órgano consultivo que da voz a las nuevas generaciones.
Durante esta sesión de trabajo, el Consejo ha presentado sus tres grandes líneas de acción: la promoción de referentes positivos, el bienestar emocional y el uso responsable de la tecnología. Además, se han dado a conocer los nuevos Objetivos de Desarrollo Generacionales (ODG), un marco de indicadores diseñado para medir el impacto de los proyectos juveniles y movilizar con éxito el inmenso talento de nuestro país.