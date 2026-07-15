Las mejores imágenes del paso de la princesa Leonor y la infanta Sofía por las ruinas griegas de Empúries

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El recorrido ha llevado a las hermanas a la emblemática zona de los santuarios, donde han tenido la oportunidad de contemplar la famosa réplica al aire libre de la estatua de Esculapio, el dios de la medicina. Allí han aprendido que este espacio no solo estaba destinado al culto divino, sino que también poseía un fin terapéutico en el que los enfermos pasaban su primera noche de convalecencia esperando sanar.