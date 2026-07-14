Joyas prestadas y un cambio de rumbo: los secretos de los looks de la Familia Real en los Premios Princesa de Girona 2026
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona se ha vestido de gala para acoger la entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, una de las citas más esperadas del año para la Familia Real. En una noche marcada por el talento y el compromiso de los jóvenes galardonados, los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han vuelto a demostrar que la moda es su mejor herramienta de comunicación no verbal, firmando una serie de estilismos repletos de mensajes ocultos y dobles lecturas.Desde el emotivo y valioso préstamo que la heredera ha lucido en su mano como homenaje al legado de Elsa Peretti, hasta el aplaudido cambio de rumbo cromático de Sofía o la inteligente apuesta por la sostenibilidad local de la reina Letizia; analizamos, foto a foto, todos los detalles, guiños y secretos que se esconden detrás de los looks de una velada inolvidable.
El emblemático Gran Teatre del Liceu de Barcelona se vistió de gala para acoger, por segundo año consecutivo, la ceremonia de los Premios Princesa de Girona 2026. Bajo el inspirador lema "El poder del talento compartido", el histórico templo cultural de La Rambla se transformó en un dinámico punto de encuentro intergeneracional donde se dieron cita destacadas personalidades del ámbito institucional, social y empresarial. La velada sirvió para conectar la experiencia de premiados de ediciones anteriores con las nuevas promesas, reforzando la idea de que el futuro se construye cooperando y sumando capacidades.
En esta edición, la Fundación ha reconocido la brillante trayectoria de seis jóvenes que están transformando la sociedad desde disciplinas muy diversas. Entre los galardonados de la noche destacaron la cineasta Gemma Blasco, la biotecnóloga Patricia Aymà, el astrofísico Rafael Luque, el activista social Hatim Azahri, la emprendedora argentina Mercedes Bidart y José Eduardo Méndez Delgado. A través de sus discursos y de la entrega de galardones por parte de la princesa Leonor, la gala se consolidó una vez más como el altavoz imprescindible para una generación comprometida con la ciencia, el arte, la sostenibilidad y la inclusión social.
La princesa Leonor ha vuelto a demostrar que su vestidor es una potente herramienta de comunicación institucional. Para la gran noche en el Gran Teatre del Liceu, la heredera prefirió no arriesgar con la silueta y apostó por la comodidad de un traje de chaqueta de dos piezas en un blanco impoluto firmado por Bleiss, una de las marcas de sastrería predilectas en el Palacio de la Zarzuela. Con esta elección sobria pero impecable, Leonor no solo proyectó una imagen profesional y madura, sino que preparó el lienzo perfecto para cederle todo el protagonismo al verdadero tesoro de su estilismo: su bolso.
Esta pieza de plata maciza y diseño irregular no es un accesorio cualquiera, sino un préstamo directo del armario personal de la icónica y fallecida diseñadora Elsa Peretti. Cedido por su entorno cercano a través de la Fundación Nando y Elsa Peretti, el bolso es un profundo gesto de agradecimiento y homenaje de la princesa hacia esta institución, que actúa como mecenas de la Fundación Princesa de Girona. El detalle consolida un vínculo que comenzó el año pasado, cuando las hermanas visitaron el pueblo de Sant Martí Vell para conocer el legado de la italiana, y demuestra que Leonor sabe perfectamente cómo hablar y agradecer a través de la moda.
La infanta Sofía ha marcado un evidente punto de inflexión en su evolución de estilo durante esta velada en Barcelona. Tras unos días de intensa agenda institucional y de haber convertido el color blanco en su absoluto tono de referencia, la hija menor de los Reyes sorprendió al dejar atrás la neutralidad para arriesgar y ganar con un favorecedor conjunto en tono frambuesa. El diseño, firmado por la casa de prêt-à-porter italiana Momonì, estaba compuesto por un top asimétrico de cuello redondo sin mangas y unos pantalones anchos de seda que le aportaban un movimiento fresco, relajado y muy sofisticado.
Los complementos de la infanta también guardaban un mensaje especial de cercanía con la tierra de acogida. Sofía lució un brazalete de líneas minimalistas de Moliane, una firma de joyería contemporánea con sede en Barcelona, lo que supuso un discreto y elegante guiño a la ciudad anfitriona de la gala. Para el calzado, fiel a su estilo cómodo y terreno, volvió a confiar en la firma By Mum con unos zapatos planos plateados que combinaban a la perfección con la vibrante tonalidad de su traje.
Consciente de que la noche pertenecía a sus hijas, la reina Letizia optó por un estudiado segundo plano, recurriendo a una fórmula de estilo sostenible y de proximidad que ya es marca de la casa. La pieza central de su look fue un top negro de pedrería con manga corta de Carolina Herrera New York, cuyo "secreto" reside en que no es de su propiedad, sino que fue cedido temporalmente por el grupo catalán Puig (conglomerado que gestiona la firma). El delicado diseño, adornado con cristales negros que dibujaban motivos de la Grecia antigua como hojas de olivo y grecas, funcionó como un impecable tributo textil a la industria de la región.
Para completar el conjunto con un aire sobrio y minimalista, Doña Letizia recuperó de su vestidor un pantalón negro de pernera ancha y tiro alto firmado por Sybilla, que estilizaba su silueta gracias a su caída fluida. En el terreno de los accesorios, llevó unos salones de tacón sensato de Magrit, una cartera de mano a juego también de Sybilla y unos pendientes florales de diamantes. Sin embargo, el detalle más personal de su estilismo fue verla lucir, por primera vez de forma simultánea en sus manos, sus dos anillos favoritos: el de Coreterno y el de Karen Hallam.
El rey Felipe VI ejerció una vez más como el perfecto ancla institucional de la familia, mostrando una imagen de absoluta elegancia clásica y solemnidad que complementó el despliegue cromático de la Reina y sus hijas. Con un traje de sastrería oscura de corte impecable, camisa blanca de cuello rígido y una corbata perfectamente coordinada, el monarca encarnó la sobriedad que requiere una de las citas de mecenazgo juvenil más importantes del año, cediendo visualmente el foco a la savia nueva de la Corona.
Más allá de su impecable percha, el monarca destacó por su cercanía y empatía durante el desarrollo de la gala. Felipe VI abrió el acto con un emotivo discurso bilingüe en castellano y catalán enfocado en el valor del talento joven, y no dudó en romper ligeramente el protocolo al final de su intervención para mandar un afectuoso mensaje de apoyo a la selección española de fútbol. Al explicar con naturalidad que su presencia en Barcelona le impedía viajar a Estados Unidos para presenciar la semifinal, desató los aplausos y las sonrisas de complicidad de todos los asistentes en el Liceu.