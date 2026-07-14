Joyas prestadas y un cambio de rumbo: los secretos de los looks de la Familia Real en los Premios Princesa de Girona 2026

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Consciente de que la noche pertenecía a sus hijas, la reina Letizia optó por un estudiado segundo plano, recurriendo a una fórmula de estilo sostenible y de proximidad que ya es marca de la casa. La pieza central de su look fue un top negro de pedrería con manga corta de Carolina Herrera New York, cuyo "secreto" reside en que no es de su propiedad, sino que fue cedido temporalmente por el grupo catalán Puig (conglomerado que gestiona la firma). El delicado diseño, adornado con cristales negros que dibujaban motivos de la Grecia antigua como hojas de olivo y grecas, funcionó como un impecable tributo textil a la industria de la región.