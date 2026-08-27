El legado de Harald de Noruega: de su matrimonio por amor a las constantes polémicas de sus hijos
Harald de Noruega, rey del país escandinavo desde 1991, ha fallecido en el Hospital de Oslo a los 89 años de edad. Repasamos en imágenes, algunos de los momentos más destacados de su vida
Harald de Noruega nació el 21 de febrero de 1937 en el Palacio de Skaugum. Fue el tercer hijo del entonces príncipe heredero Olav (más tarde rey Olav V) y de la princesa Marta de Suecia.
Con la invasión de Noruega el 9 de abril de 1940 por parte de Alemania, su padre, el entonces príncipe heredero Olav, y su abuelo, el rey Haakon VII, se establecieron en Londres junto con el Gobierno noruego en el exilio. La princesa Marta se estableció en Estados Estados Unidos, donde permanecieron hasta 1945. Harald, tenía ocho años cuando regresó a Oslo.
Harald conoció a Sonja Haraldsen en 1959 en un campamento de verano. Sonja, hija de un comerciante perteneciente a la burguesía del país, era de plebeya. Las leyes noruegas no aprobaban el matrimonio morganático de la pareja. Harald juró que si no podría casarse con Sonia, permanecería soltero de por vida.
Harald comentó al rey Olav que si el Parlamento no aprobaba su matrimonio, renunciaría al trono y lo dejaría todo para casarse con Sonja. Finalmente, el rey Olav y el Parlamento aceptaron el matrimonio de la pareja, que se anunció en 1968.
La pareja celebró su boda el 29 de agosto de 1968 en la Catedral de Oslo, que contó con la asistencia de representaciones de todas las Casas Reals europeas.
Del matrimonio nacieron dos hijos: la princesa Marta Luisa, en 1971 y el príncipe heredero Haakon Magnus 1973.
Harald V se convirtió en rey el 17 de enero de 1991, tras la muerte de su padre, Olav V. Fue proclamado bajo el lema "Todo para Noruega".
Como la ceremonia de coronación fue abolida en Noruega en 1908, el 23 de junio de 1991, tuvo lugar en la Catedral de Nidaros, en Trondheim, un acto religioso de consagración y bendición simbólica del nuevo rey en el templo donde históricamente habían sido coronados los reyes noruegos hasta 1814.
Su reinado ha estado marcado por una imagen cercana y poco protocolaria, así como por su defensa activa de la igualdad y la diversidad. Sin embargo, su reinado ha estado marcado por un deterioro de salud cada vez más frecuente.
Harald y Sonia de Noruega realizaron su primera visita oficial a España como reyes en abril de 1995, donde fueron recibidos por los reyes Juan Carlos y Sofía con una cena de gala en el Palacio Real. Su relación de amistad, siempre ha sido excelente.
Los reyes Harald y Sonia de Noruega asistieron en mayo de 2004 a la boda de los príncipes de Asturias, acompañados de Haakon y Mette-Marit y Marta Luisa y Ari Behn.
Harald y Sonia de Noruega con su hijo Haakon, su esposa Mette-Marit y sus dos hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. Marius Borg, hijo de soltera de Mette-Marit solía aparecer en las fotografías familiares, incluso acudió al Hospital cuando el rey Harald falleció.
La última visita de Estado que recibió Noruega en 2026, y de la que el rey Harald fue anfitrión por última vez, fue la de los reyes Felipe y Matilde de los belgas.
Desde 2020, el monarca sumó varios episodios médicos u hospitalarios. Entre 2023 y 2024 sufrió un periodo preocupante con un cáncer de vejiga y una estenosis cardíaca que precisó de cirugía, reemplazándole una válvula e implantándosele un marcapasos. Poco después de asistir a los Juegos Olímpicos de Milan de 2026, fue ingresado durante unas vacaciones en Tenerife
Harald siempre descartó abdicar, alegando que prestó un juramento de por vida ante el Parlamento noruego. Durante su hospitalización, su hijo Haakon asumió la regencia y ejerció las funciones constitucionales del monarca. Ahora, es ya el nuevo rey de Noruega.
Tres generaciones de la Familia Real noruega: el rey Harald, el nuevo rey Haakon Magnus y la princesa heredera Ingrid Alexandra