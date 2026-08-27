El legado de Harald de Noruega: de su matrimonio por amor a las constantes polémicas de sus hijos

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Con la invasión de Noruega el 9 de abril de 1940 por parte de Alemania, su padre, el entonces príncipe heredero Olav, y su abuelo, el rey Haakon VII, se establecieron en Londres junto con el Gobierno noruego en el exilio. La princesa Marta se estableció en Estados Estados Unidos, donde permanecieron hasta 1945. Harald, tenía ocho años cuando regresó a Oslo.