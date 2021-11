El infinito menosprecio de Carlota Corredera a la "Marea Azul" de Antonio David Flores

Carlota Corredera, que lo dio todo el viernes pasado en la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban en la discoteca Kapital, no para de recoger premios por su labor humanitaria. Este domingo, sin ir más lejos, se desplazó hasta Sevilla para apoyar con su presencia la cena benéfica organizada por la Escuela Cultura de Paz.

Además, Carlota Corredera, que tras una nueva tarde de escasamente feministas torturas a María Lapiedra por sus actividades profesionales, recibe también este lunes el premio 'Paloma de plata' en el Parlamento Andaluz. Muy ilusionada por este reconocimiento, ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje amenazante a la 'Marea Azul' después de su multitudinaria concentración en apoyo de Antonio David Flores en Málaga.

Menospreciando el movimiento, Corredera asegura saber "que había una convocatoria, pero no he estado muy al tanto con el tema de viajar aquí". No obstante, y pese a "que la gente tiene todo el derecho del mundo a concentrarse y apoyar lo que crean oportuno", Carlota manifiesta por fin su opinión.

"Creo que se habla de acoso mediático, pero me gustaría saber si la gente que salió ayer a la calle también hubiesen salido o por qué no salieron cuando se acosó a Rocío mediáticamente. Me llama la atención. Cada uno tiene que estar en la parte de la historia que considere; yo como dijo María Patiño, yo sé que estoy en el lugar correcto de la historia".

Carlota Corredera no puede esperar, en contrapartida, que llegue la segunda parte del docudrama de Rocío Carrasco, ahora mismo en la picota judicial tras una demanda de Gloria Camila. "Yo estoy igual de impaciente que está todo el mundo, es verdad que todavía no tengo muchas nociones, no me quieren contar mucho, yo estoy deseando verlo, deseando escuchar a Rocío y ojalá empiece lo antes posible", dijo al respecto.

Muy orgullosa de los "méritos" del primer docudrama, en el que Rocío Carrasco arremetió contra Antonio David, generando un partidismos políticos con Irene Montero y recelo en el resto de la sociedad (además de una primera sentencia tajantemente a favor del exguardia civil), Carlota ve "lo que sucedió con el primero como irrepetible, es algo que ha superado a la familia Mohedano, al mundo del corazón, trascendía todo el tema de la violencia de género y todas las formas de violencia que ha padecido Rocío".

La presentadora, quizá para apaciguar ánimos, asegura que "el segundo será más 'corazonero', habrá más historia de corazón pero es que cuando al final un familiar te margina como ha sucedido en el caso de Rocío, estoy convencida de que detrás habrá nuevas formas de violencia, estoy segura".

Y es que Corredera, cabeza visible de La Fábrica de la Tele, desdeña las medidas exigidas por Gloria Camila en los tribunales, coincidiendo totalmente con la versión de Rocío Carrasco, menospreciando incluso su posición en la familia Ortega: "Ellos han vivido el matrimonio de Ortega y Rocío y han convivido con la pareja. Cuando falleció Rocío saben perfectamente lo que ha sucedido cuando se abrió la herencia. Entiendo que lo que hay son muchos nervios y eso descubre ya que tienen miedo de lo que se pueda contar".