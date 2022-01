Belén Esteban sorprende anunciando su final en 'Sálvame': "Me queda poco"

Belén Esteban ha abordado en el polígrafo del Deluxe una serie de preguntas sin tapujos. Y la revelación más sorprendente de todas, que a la "princesa del pueblo" podría quedarle bien poco tiempo en el programa que le dio la fama, Sálvame.

Belén Esteban cree que le queda poco por hacer en el programa de Telecinco y, de hecho, piensa en abandonar. La pregunta de Conchita no dejaba lugar a dudas: "¿Has pensado en las últimas semanas en abandonar Sálvame?". La contestación fue contundente.

"Si no lo he hecho ha sido por mi marido y por mi hija, porque a mi hija le encanta que esté en Sálvame. Ella vive fuera y ve que no estoy en casa... La casa se me cae encima, pero a mí ya me queda poco", dijo Belén Esteban, encendiendo todas las alarmas entre sus fans y quién sabe si también en los responsables del programa y la cadena.

Si bien no hay una fecha concreta para ese adiós, y no parece que sea una marcha inmediata, la de San Blas parece dar por hecho y ser más consciente de nadie de que los tiempos han cambiado.

"No será en estos meses, de hecho acabo de renovar con La Fábrica de la Tele, con la que llevo 12 años. Por lo que menos he discutido con mis jefes es por dinero, me siento valorada y bien pagada. Tengo un trabajo que me gusta y estoy muy bien".

Por lo tanto, su posible marcha no se debería a desacuerdos con la polémica productora del programa de Rocío Carrasco, sino más bien a asuntos personales y, también, su éxito como empresaria gastronómica.

"Me lo tengo que plantear poco a poco, pero ya mucho no me queda. Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría", ha dicho, asegurando que su madre ahora la necesita más que nunca, como también su empresa, con la que va a sacar "más cosas".