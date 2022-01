Antonio David Flores y Marta Riesco rompen su relación

Hace un par de semanas la revista Lecturas sorprendió anunciando que Antonio David Flores y Marta Riesco habían comenzado una relación, prueba de ello unas fotos del exmarido de Rocío Carrasco saliendo de casa de Marta en Madrid. Los propios protagonistas lo confirmaron y la periodista llegó a reconocer públicamente en El programa de Ana Rosa que está enamorada. Sin embargo, algo se empezó a torcer cuando salió a la luz su noviazgo y, sobre todo, cuando Marisa Martín Blázquez aseguró que Antonio David y Olga Moreno no tienen intención de separarse.

Pero las informaciones no terminan aquí. Diego Arrabal, férreo defensor del ex guardia civil, confirmó este martes en su canal de Youtube que Antonio David Flores y Marta Riesco ya no están juntos: "A día de hoy, la pareja ha roto, me lo ha dicho una fuente muy fiable en la que confío", anunció el periodista. Además, el paparazzi aseguró que, según su fuente, Antonio David ya le habría comunicado la noticia de esta ruptura a su "círculo más cercano".

Como es habitual, ninguno de los protagonistas ha confirmado la noticia, pero que hayan dejado de seguirse mutuamente en redes sociales no deja de ser un detalle importante. Horas antes, el su canal de Youtube, Arrabal aseguró que Antonio David Flores había dejado de dormir en la casa de Marta Riesco. El antiguo guardia civil, responsable de un verdadero triángulo amoroso tras su polémico despido de Sálvame, está durmiendo en un hotel de lujo de la capital.

"Llegó al hotel VillaMadrid, uno de los hoteles en los que se suele quedar la gente de la tele, llegó sobre las nueve de la noche, en su coche, bajó varias maletas y subió por el aparcamiento para que nadie lo viera".

Flores no ha vuelto a dejarse ver por Madrid desde que salió a la luz su noviazgo con Marta. La semana pasada confesó que no había salido de su casa de Málaga porque sus hijos habían tenido un problema de salud, pero ahora que están recuperados, Olga ha vuelto al domicilio familiar y Antonio David sigue viajando entre las dos ciudades.