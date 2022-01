Olga Moreno, desconsolada, se desmorona en plena calle con Rocío Flores

Las imágenes publicadas en portada por la revista Semana no dejan lugar a dudas: el dolor de Olga Moreno por su tensa situación familiar y la separación de Antonio David Flores es evidente.

Todo ello pese a la marcha atrás en el divorcio y los rumores de crisis y hasta ruptura entre Antonio David y Marta Riesco, que quién sabe si darían espacio a la pareja para recuperar su matrimonio.

No obstante, y en estos días de crisis y atención de los medios, la angustia de Olga, siempre discreta, está a la vista de todos. Las imágenes exclusivas publicadas por semana muestran a Olga hablando con Rocío Flores en el interior de un coche parado en plena calle y cómo la primera no puede más y rompe a llorar.

Sin duda, las fotografías muestran a Olga Moreno desahogándose con Rocío Flores, con quien tiene suficiente confianza. Ninguna de las dos sabía de la relación de Antonio David, aunque la crisis marital era evidente.

La crisis que ahora ocupa portadas es la del exguardia civil y la reportera Marta Riesco, enredada con la productora de Sálvame y Anabel Pantoja a costa de su vida privada y explotando, por tanto, su nueva posición privilegiada. El renombre del affaire con Antonio David podría estar propulsando la popularidad de Marta Riesco aún a costa de su credibilidad periodística.

Ambos se han dejado de seguir en las redes, y Antonio David ha pasado los últimos días lejos de su casa. Eso y otros factores podrían indicar que alguien está dando marcha atrás en el sonado romance.

"Me equivoqué, pero mi relación con Olga es buena, muy buena, y tenemos un compromiso de que nuestra familia sea feliz y que tanto ella como yo seamos felices. No podrán con nosotros" ha asegurado en un vídeo de su propio canal de Youtube Antonio David, dejando claro que no hay ningún problema entre la madre de su hija Lola y él y, pase lo que pase, seguirán tan unidos como hasta ahora.



Olga Moreno, sin embargo y muy seria, ha preferido no pronunciarse sobre el 'mea culpa' de su exmarido ni sobre la paralización de su divorcio. Tan discreta como de costumbre, y a pesar de que habría sido ella la que habría contado en primera persona que no va a separarse de Antonio David, la ganadora de 'Supervivientes' tampoco ha confirmado esta sorprendente información.