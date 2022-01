Belén Esteban acaba en comisaría por culpa de Gustavo González: "Me asusté"

El último programa de Sálvame arrancó con un tenso enfrentamiento entre Belén Esteban y su compañero Gustavo González. Una discusión que comenzó minutos antes fuera de cámaras, cuando la colaboradora se enfrentaba al paparazzi por un tema "muy serio" en el que está implicada la Policía. El encontronazo en directo comenzó cuando Gustavo González hablaba sobre la actualidad del día, momento que Belén aprovechó para cargar contra él: "Es que él lo sabe todo. No sé como lo hace. Pero últimamente sabe todo de todos".

Jorge Javier Vázquez se intereso en saber a qué se refería la tertuliana, que comenzó a narrar lo sucedido: "Me ha llamado la Policía. ¿Te crees que es normal que tú tengas en tu casa lo que tenías de mí?", le preguntó a su compañero, haciendo referencia a algún tipo de documento policial pero sin ahondar en el tema. "Soy periodista", se justificó Gustavo.

Estas palabras hicieron enfadar aún más a Belén, que se mostró tajante con su compañero: "Gracias a la Policía por el buen trato que me dieron en la comisaría, porque cuando me llamaron me asusté. Me contactaron parar decirme que tenía que acudir a la comisario y yo, claro, iba un poco asustada. Llamé a mi abogado y nos presentamos allí. ¿Qué pasa aquí? Me llamaron por lo que este señor, Gustavo González, tenía de mí en su casa. De mí y de otros famosos".

El presentador y el director del programa intentaron tranquilizar y silenciar a la colaboradora: "Estoy más tranquila pero nadie tiene que investigar mi vida y menos un compañero. Si tengo cosas malas en la Policía, o no, es mi problema", sentenció la de Paracuellos, dando a entender que Gustavo había conseguido sus antecedente penales.

El director insistió en censurar la intervención de Belén, que finalmente atendió a la directrices de sus jefes y dio por zanjada la conversación: " Sí, me voy a callar, pero si no lo digo reviento. Ale, venga, pues vale, bien. A otra cosa, mariposa. Aquí siempre los mismos. Estoy cansada y ya venía calentita".