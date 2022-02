Irene Rosales se harta de Kiko Rivera y cambia de actitud: "Está enfadada"

La entrevista de Kiko Rivera en Lecturas en la que desveló un presunto intento de suicidio de su hermana Chabelita sigue dando de qué habla. La enésima maniobra sucia del hijo de Isabel Pantoja parece haber dinamitado todas las posibilidades de acercamiento con el resto de la familia, especialmente con Isa Pantoja, que va a tomar medidas legales contra su hermano.

Aunque de cara a la galería la mujer de Kiko, Irene Rosales, ha defendido a su marido, según informa Semana de puertas para dentro la cosa es muy distinta. Fuentes cercanas al matrimonio señalan que está muy "enfadada" por la entrevista y que le ha echado la conveniente "bronca".

Eso no quiere decir que Irene Rosales se vaya a manifestar en contra de Kiko, al que siempre defenderá ante los medios de comunicación. "Irene sentó a Kiko y le dijo que se había pasado, que eso no se puede decir de nadie y mucho menos de su hermana", publica Semana.

En todo caso, Irene Rosales "le ha dicho enfadada todo lo que piensa a Kiko", un reconocimiento de que incluso él se está saliendo del carril marcado. Otra fuente de la revista tilda de "burrada" la entrevista, según el punto de vista de la mujer de un DJ dispuesto a todo por dinero. Ella, además, podría ser la responsable de que Kiko haya hasta cierto punto reculado de sus declaraciones una vez publicadas.

Esta actitud con su marido explicaría también las declaraciones recientes de Irene, que de pronto dice comprender no tanto a su marido como a su hermana, Chabelita. "Entiendo perfectamente los tiempos que se quiera tomar Isa y que quieran tomar entre ellos y entiendo su postura perfectamente así que…", dijo a los reporteros.

Mientras tanto, Kiko Rivera cumplía este miércoles 38 años y, para celebrarlo, confesó en Sálvame haber echado de menos a sus familiares, a los que incluye sorprendentemente a su madre y a su hermana: "En un día especial como es tu cumpleaños pues siempre echas de menos, a mi madre, a mi hermana, mis hermanos, mi prima. La única que me escribió fue mi prima Anabel, de lo demás no recibí nada, también lo entiendo, pero eso no quita que uno tenga sentimientos. En determinados momentos de tu vida te acuerdas de los tuyos, por muy mal que te lleves".