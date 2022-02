"Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo, y otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, no tengan salida para poder darle ese material que han trabajado a un público" decía Álvaro Morte sobre Jorge Javier Vázquez, unas palabras que han sido muy criticadas... y contestadas también por el presentador con ironía: "¿Le molestará también a Álvaro Morte que, además de llenar teatros, esté tan bueno?".

Nuria Marín -que este sábado fue a disfrutar de Jorge Javier en el teatro- ha respondido a preguntas de Europa Press y le ha mandado un mensaje a Álvaro Morte invitándole a que acuda al teatro a ver al presentador: "Álvaro, vente, de verdad, no te va a pasar nada por venir a ver a la gente de la tele hacer teatro. Un besito, Álvaro".

Nuria Marín tacha a Álvaro Morte de elitista y pida que se reconozca la promoción de la cultura que está haciendo Jorge Javier en favor del mundo de la interpretación: "A mí, la superioridad esta, el elitismo dentro del periodismo o dentro de las artes me parece de un absurdo, porque lo que está haciendo Jorge Javier es acercar a personas que nunca han ido al teatro, y ahora, a lo mejor, van al teatro gracias a Jorge. Al mundo del artisteo le beneficia todo esto".

Además, la presentadora defiende que el presentador no tiene por qué invertir tiempo en responder a las declaraciones del actor: "¿Para qué va a entrar y darle más publicidad a Álvaro Morte?" y confiesa haberse sorprendido de las declaraciones de éste, ya que un conocido le habló bien de él: "Me han sorprendido esas declaraciones de él. Igual se le ha subido un poco por la internacionalización de La Casa de Papel que le va estupendamente y a mí, me parece un actor estupendo y, además, me consta que es majo".

Nuria Marín ha conseguido hacer un hueco en su agenda para ver la obra de teatro de Jorge Javier: "Yo no he pasado lista para saber quién ha venido pero sí, todo el mundo me dice que es estupenda". La periodista opina que es importante apoyarse entre compañeros y por eso no ha dudado en disfrutar de la obra de Jorge Javier: "nos tenemos que apoyar entre nosotros, y al final, es que todo lo que hace Jorge es estupendo. Lo he visto siempre que ha hecho una obra de teatro y me ha encantado siempre".