El enorme "lío" que Alba Carrillo tiene montado con Santi Burgoa

Formaban una de las parejas más enamoradas del panorama nacional pero, a finales de septiembre, Alba Carrillo daba la campanada asistiendo soltera a una boda familiar y anunciando a bombo y platillo su ruptura con Santi Burgoa después de más de dos años y medio de amor.

¿El motivo principal de este inesperado adiós? Los deseos de la modelo de ser madre, que no compartía el presentador y que al final acabaron pesando más que su felicidad juntos. Sin embargo, la expareja ha continuado viéndose y presumiendo de una magnífica relación y hace unos días eran pillados por la revista Semana disfrutando de una romántica cena en actitud cómplice, lo que desataba rápidamente los rumores de reconciliación.

Lejos de esconderse, Alba confesaba en el programa en el que colabora, 'Ya es mediodía', que continuaba "soltera" pero se "dejaba querer" por Santi. "No sé lo que va a pasar con mi vida y no hay nada cerrado, aunque la reconciliación tampoco está hecha", aseguraba.

Dos semanas después... ¿En qué punto está la relación entre la modelo y el presentador? Por lo que parece, en el mismo, como ha contado Alba a su llegada al concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado’. Nosotros quedamos, nos vemos, no hemos dejado de hacerlo, pero no sé si al final volveremos o no volveremos. No lo sé, no lo sé. Puede que sí, no lo sé. Ahora mismo tenemos muchas dudas".

¿Y qué pasaría si Santi cambiara de idea respecto a la paternidad? "No es solo eso, son muchas cosas, entonces no es solamente un tema suyo, sino que yo también estoy ahí. Quiero disfrutar, estoy hecha un lío. Quiero disfrutar, estar tranquila y ver qué me trae la vida. Siempre que he hecho planes me han salido mal, así que prefiero dejar que la vida me sorprenda", dijo con sinceridad Alba Carrillo.

En toco caso, Alba -tal yu como ella confiesa- "ahora mismo", está soltera "y no sé qué pasará con mi vida, la verdad. Estoy muy centrada en mis estudios, en mis cosas y la verdad es que no sé qué pasará".

Por último, y respecto a la reciente ruptura del matrimonio de su ex, Fonsi Nieto, con Marta Castro, ella se manifiesta igual de sorprendida que todos: "Yo incluida, no tenía ni idea. La verdad es que bien, les veo bien y por lo que parece están bien". Nada que, en todo caso, vaya a afectar al trato de sus respectivos hijos: "Aunque no esté el padre, yo llamaré a Marta y Marta a mí y quedaremos nosotras para que los niños se vean. En ese sentido, fenomenal".