Iván Espinosa de los Monteros aniquila a Jorge Javier Vázquez en un solo tuit

Cruce entre Jorge Javier Vázquez e Iván Espinosa de los Monteros en Twitter. El presentador de Telecinco disparó primero mencionando al diputado de Vox en su último artículo para Lecturas.

"La vida, ya lo aprenderéis, no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. No. Se trata de volver a casa sin que te hayan echado una bronca en el trabajo. De que no te duela un desamor. De seguir teniendo ganas de acostarte con alguien. De que Isabel Díaz Ayuso hable poco. De que Alberto Núñez Feijóo hable menos. De que Espinosa de los Monteros pague lo que debe. En fin, esas cositas", escribió el presentador catalán en la citada publicación, refiriéndose a las acusaciones de Jorge Javier sobre el embargo de su sueldo por el supuesto impago de una deuda ya liquidada.

La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de volver a casa sin una bronca en el trabajo. De que Ayuso hable poco. De que Feijóo hable menos. De que Espinosa de los Monteros pague lo que debe. En fin, esas cositas. https://t.co/9aY7nOEDao — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 2, 2022

Tras anunciar su publicación en Twitter, Espinosa de los Monteros no tardó en contestar a Jorge Javier, cuyo programa Sálvame y la productora del mismo, La Fábrica de la Tele, están inmersos en su propio escándalo judicial con el espionaje a casi dos centenares de famosos.

La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son "rojos y maricones". En fin, esas cositas… https://t.co/CKXs6LFDmc — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 2, 2022

"La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son "rojos y maricones". En fin, esas cositas", respondió Espinosa de los Monteros a Jorge Javier.

El de Badalona, naturalmente, no podía quedarse callado ante la contestación y sin negar ninguno de los extremos, ha recurrido a la ironía asegurando: "Por supuesto, cariño. Pero, ¿has pagado ya o todavía no has encontrado la ventanilla?".