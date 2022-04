Rosa Benito destapa el último engaño de 'Sálvame': "Estoy harta de mentiras"

La relación de Rosa Benito con su ex marido Amador Mohedano no pasa por su mejor momento. La última entrevista del hermano de Rocío Jurado en Viernes Deluxe, así como sus insistentes intentos de retomar su relación, habrían terminado por cansar a la colaboradora de Ya son las ocho. A pesar de ello, Rosa no duda en defender "el honor" del padre de sus hijos cuando el programa Sálvame recoge algún testimonio en su contra.

Esto es lo que pasó este jueves, cuando el programa de La fábrica de la tele emitió unas declaraciones de Miguel Ángel Otero, un supuesto amigo de Amador, que confesó que este tenía una nueva "ilusión amorosa". Aunque no quiso dar muchos detalles sobre la identidad de la mujer, aseguró que "es rubia como Rosa Benito".

La alicantina, que mientras escuchaba las declaraciones no dejaba de reír, negó la información y dedicó unas palabras al programa presentado por Jorge Javier Vázquez: "Si eso fuera verdad, me alegraría mucho por Amador. Pero me da pena que den voz a este tipo de personajes que solo dicen mentiras".

Según Miguel Ángel Otero, Rosa mantiene a su expareja económicamente, incluso detalla que hace unas semanas le regaló un teléfono móvil. "Quienes sí están pendientes de Amador son mis hijos, pero si tengo que llamarlo lo llamo, no tengo ningún problema. Hemos tenido una relación normal y corriente como personas adultas", aclaró la colaboradora, que confesó que está "harta de tantas mentiras": "Este señor que habla era amigo de la familia, de uno de mis hijos, y ha estado en casa desde los 14 años, pero lo que cuenta es mentira".