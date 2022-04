Antonio Canales posa ahora sonriente con Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Extrañas imágenes tomadas este miércoles 27 de abril en la estación de tren de Santa Justa de Sevilla. Rocío Carrasco y Fidel Albiac viajaron a la capital andaluza desde Madrid y se les vio saliendo del recinto acompañados por Antonio Canales, uno de los personajes más críticos con la pareja en el último año. Coincidieron en el AVE, ya que se conoce que el bailaor estuvo en la capital por trabajo, y los tres abandonaron la estación juntos y sonrientes y saludando a los medios que les esperaban a su llegada.

Durante su participación en Supervivientes, Canales negó en redondo su relación con Rocío y Fidel. El artista explicó que, aunque es amigo "de toda la vida" de la familia de Fidel, nunca ha tenido una amistad con éste: "Ha estado en mi casa en tres ocasiones, nada más". El bailaor desmintió la versión de Rocío Carrasco y la de sus defensores en los platós: "Todo lo que cuenta Rocío de que iban allí, no es cierto. Todo lo que he escuchado que se ha dicho estos días de boca de varias tertulianas, es mentira. No saben de la misa la media".

Rociíto está en Sevilla para preparar el concierto Mujeres cantan a Rocío Jurado que tendrá lugar el próximo 11 de mayo en el Cartuja Center Cite, un nuevo homenaje a su madre como el que ya se hizo el 8 de marzo en Madrid. En cuanto han pisado la ciudad, Rocío y Fidel pusieron rumbo a un restaurante para comer y posteriormente, al hotel donde pasarán los próximos días.

Una nueva muestra de que Rocío y Fidel continúan unidos y centrados en los proyectos profesionales con los que siguen ganando dinero a costa de Rocío Jurado. Su reaparición se produce el mismo día en el que Olga Moreno protagoniza la portada de Semana y reconoce, entre otras cosas, que Antonio David Flores le fue infiel con Marta Riesco.