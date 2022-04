Pilar Rubio: "Estoy muy contenta viviendo en París"

Un año más, Pilar Rubio, en la antesala del verano, ha presentado la nueva colección cápsula de trajes de baño para la firma gallega Selmark, que como ella misma define, te hacen sentir bien. Es impresionante el cuerpo que tiene, a pesar de haber tenido cuatro embarazos. Ha cambiado el look, ahora lleva el pelo más claro y luce un lunar en la parte derecha, al lado de la comisura del labio. Imposible estar más guapa.

"De vez en cuando hay que cambiar y de repente de dio por pintarme el lunar, un rollo años 90 y el pelo como de rulo gordo. De hecho, me gusta más el pelo más oscuro, me siento más identificada, pero hay que cambiar de vez en cuando. Este año presento la tercera colección, y espero que tenga el mismo éxito que las anteriores", dijo.

"Está hecho con mucho amor y mucha dedicación, y siempre que me involucro en algo lo hago al 100%, son unos diseños que queden bien a todas las mujeres, lo que siempre hago es trabajo de campo, pensando qué es lo que me gustaría llevar a mí, luego pregunto a mis amigas lo que les gusta a ellas y así también cojo ideas. También lo hago con más mujeres y después ya me pongo a ello, dibujando los diseños", dijo sobre la colección.

Pilar con el periodista Carlos Pérez Gimeno

"Lo que más me gusta es que te los puedes poner igual de día que de noche, con una falda o un pantalón, no solo sirven para ir a la playa o a la piscina. Son piezas muy pensadas de una calidad extrema. La verdad es que no paro, estoy muy contenta también con el libro que saqué, para saber cuidarse, a nivel estético de nutrición y demás. No lo he hecho con ánimo de lucro porque todo el beneficio para a parar a la asociación Debra, que es para ayudar a los niños con piel de mariposa. Ahora estoy preparando un nuevo proyecto de televisión, pero todavía no me dejan decir nada". Así lo contó.

Está contenta en París porque, como ella misma dice, tiene un poder de adaptación grande. " "Lo importante son los niños, y como son todavía pequeños, no hay problema alguno. Donde haya niños para que ellos puedan jugar, y estar con sus padres, el problema está resuelto. La ventaja de ser pequeños es que enseguida se hacen con el idioma, lo están aprendiendo. Yo lo entiendo todo, aunque reconozco que el hablarlo me cuenta más. No sé cuánto tiempo estaremos allí, y si nos tenemos que trasladar no hay ningún problema".