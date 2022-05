Las 9 claves de la demoledora sentencia que confirma el despido nulo de Antonio David Flores

Libertad Digital analiza la sentencia de 33 páginas de la Sección nº 1 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid TSJM que confirma el despido nulo de Antonio David Flores tras rechazar el recurso presentado por la productora La Fábrica de la Tele.

La cuantía total de la indemnización para Flores se sitúa en 182.361 euros, frente a la decidida en primera instancia que fue de 82.361. euros. LD analiza las 9 claves de la sentencia.

El ejercicio del derecho a la información no es, en modo alguno, un derecho absoluto, pues está sujeto a límites internos, relativos a su propio contenido: la veracidad y la relevancia pública; y a límites externos, que se refieren a su relación con otros derechos o valores constitucionales con los que puede entrar en conflicto: los derechos de los demás y, en especial y sin ánimo de exhaustividad, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia.

Si bien la afectación del derecho al honor, por ejemplo, del destinatario de una expresión injuriosa contenida en un tuit existe desde que el mensaje ha sido compartido, no es lo mismo que tal mensaje haya sido leído por una persona o por un millón, porque la imagen pública del titular del derecho al honor, y la percepción de esa imagen por terceras personas, no han quedado afectadas con la misma intensidad en uno y otro caso.

Del mismo modo que se asume que la amplitud de la difusión de un reportaje en un medio de comunicación clásico incide a la hora de formular un juicio sobre la adecuación de las restricciones, ese elemento no puede ignorarse a la hora de evaluar el impacto de una determinada opinión o información difundida en redes.

Resulta manifiesto que se han comunicado una serie de circunstancias fácticas y no fácticas, con conocimiento de que lo transmitido era falso o con manifiesto desprecio hacia la veracidad de la noticia, sustituyendo una verdad objetiva, empíricamente constatable, por una verdad subjetiva. Y es que, en relación con la emisión de juicios de valor, al medio de comunicación y a los presentadores y colaboradores del programa les es perfectamente exigible también la obligación de respetar la buena fe.

Al no sustentarse lo comunicado, por tanto, en una información veraz, sino en el relato subjetivo, parcial e interesado de Dª Rocio Carrasco Mohedano, habida cuenta el sobreseimiento provisional de la causa penal seguida a instancias de Dª Rocio Carrasco Mohedano frente a D. Antonio David Flores Carrasco, la protección del derecho a la libre comunicación se ve reducida y confrontada de forma inmediata con la preservación del derecho al honor de la persona a quien se refiere el contenido de la comunicación y así, la repercusión de las manifestaciones sujetas a examen sobre el derecho al honor y la reputación de D. Antonio David Flores Carrasco no puede negarse, máxime al constar en las actuaciones que desde su despido disciplinario no ha participado en ningún programa de entretenimiento, ni reality show en televisión.