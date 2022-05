Las Campos, todas ellas, de boda

Cuál es la temática de la fiesta, es la pregunta que nos hemos hecho unos cuantos al ver esta mañana la portada de Lecturas. La revista dedica veinte páginas a la boda del hijo de Carmen Borrego, primer y único nieto varón de Teresa Campos. Y aunque en Telecinco intentaron boicotear el evento, hay que felicitar a la publicación porque no lo han conseguido en absoluto. Es todo nuevo y sorprendente.

Borrego llevaba al altar a su hijo José María, que trabaja en el programa Viva la Vida y que se casaba con Paola, a la que la mayor parte de la familia no conocía. Y aunque según Daniel Carande las portadas muy pobladas no funcionan, en primera página vemos a Teresa, Terelu, la madrina y los novios. Por poco cortan a la contrayente.

Después, la exclusiva nos regala imágenes de Carmen Borrego consolando a la hija adolescente de la novia, de las zapatillas deportivas del novio de Alejandra, de los amigos moteros de la pareja, de los tatuajes de palmeras que decoran el brazo de la novia o de la madrina colocándole la liga. Dicen que Teresa Campos estuvo sólo dos horas, se entiende.

Semana también lleva a los novios a portada, con una imagen cruel en la que la novia aparece muy poco favorecida. Son fotos de los días previos a la ceremonia, vividos con tensión por los contrayentes, dice la revista. Según Semana, José María Almoguera Borrego se ha llegado a arrepentir de dejarse convencer por su madre para firmar una exclusiva, y eso ha generado "acaloradas discusiones" familiares. Al parecer, el padre del novio, exmarido de Carmen, no estaba de acuerdo con el reportaje.

Fran Rivera hace las paces con la prensa rosa

Francisco Rivera vuelve a la prensa rosa por la puerta grande: la portada de Hola. El hermano mayor del clan, que lleva años renegando de la crónica social y mostrando una alergia declarada a los reporteros de la cosa rosa, se ha curado de repente de su dolencia y protagoniza una exclusiva remunerada en la que se despacha a gusto con su hermanastro Kiko y con la madre de éste, Isabel Pantoja. Es la guerra, si tenemos en cuenta que Paquirrín es de mecha corta y seguramente le conteste (de mala manera) en cuestión de minutos.

"Francisco Rivera planta cara a Kiko e Isabel de una vez y para siempre", leemos en el titular, que añade una de las frases más explosivas de la entrevista: "No concibo cómo una madre puede hacer esas cosas a un hijo. Me da pena y lo siento por Kiko".

Luego, en páginas interiores, dice Hola que "a sus 48 años y tras treinta y siete sangrando, ha llegado la hora de dejar a un lado las poses y olvidar el qué dirán". Fran necesita "gritar su dolor a los cuatro vientos antes de cerrar el capítulo más oscuro de su existencia", el que le une con Isabel Pantoja.

Reconoce Fran que tiene mucha pena y rencor, que Isabel nunca ha tenido "un atisbo de bondad" e insiste con los objetos que pertenecieron a su padre y jamás ha logrado recuperar. A este respecto, intenta (sin éxito) no hacer demasiada sangre con su hermano Paquirrín: "Me consta que ha hablado alguna vez con su madre para que nos dé nuestras cosas, pero también te digo que si las cosas hubieran sido al revés hubiera cogido los objetos y se los hubiera dado a mi hermano". Con su madre en la cárcel hablaron de cogerlos: "¿Pero qué queréis, que cuando salga me mate?", fue la respuesta de Paquirrín.

Fran está harto, dice que "todos tenemos un límite de perdones y oportunidades" y el suyo ya ha llegado, y se pregunta si de verdad Kiko va a señalar a su madre", una persona que "tenía una enfermedad, porque la adicción a la cocaína y a los somníferos es una enfermedad".

Pantoja cobró por una serie que no grabó

Diez Minutos asegura en exclusiva que la cantante podría añadir a su larga lista de problemas judiciales uno más. Al parecer, el 24 de julio se cumplen cinco años de la firma de un contrato con una productora mexicana para hacer una serie sobre su vida que nunca realizó.

La producción, de 13 capítulos, se presentó en 2017 en Cannes con el título Isabel Pantoja, así fue. Por primera vez, la cantante cedía los derechos de su vida para narrar a la productora "BTF Media" sus vivencias. Se le pagó por adelantado la suma de 390.000 euros en concepto de "servicio de consultoría". Su hermano Agustín también se llevó su pico por su trabajo de mediador.

Sin embargo nunca llegó a grabarse. Por eso ahora podrían enfrentarse a una demanda de la productora que le quiere reclamar 800.000 euros en concepto de daños y servicios.

Enrique y Ana, boda a la vista

Diez Minutos dedica su portada a Enrique Ponce y Ana Soria con una foto retocada sacada de las redes sociales de la pareja en la que ella le estampa a él un cariñoso beso en la mejilla. "Le voy a pedir matrimonio a Ana", leemos en el titular.

Al parecer, el torero ha hablado con un colaborador de la revista por teléfono y le ha confirmado en exclusiva sus planes de boda. Los 27 años que separan a la pareja no van a ser impedimento para pasar por el notario o el juzgado, ya que Enrique no tiene la nulidad eclesiástica de su matrimonio con Paloma Cuevas.

Asegura además Diez Minutos que todavía no le ha comprado el anillo de compromiso pero que le ha regalado el 50 por ciento de la que será la casa de sus sueños. Un solar en el que construir una residencia frente al mar.

Hola publica varias imágenes exclusivas de la pareja en "su nueva vida". Se trata de media docena de fotos de los novios en la puerta del chalet que acaban de estrenar en Almería y en las que Ana acuna cariñosa al cachorro que acaban de adquirir.

Vestida con chándal y zapatillas de andar por casa, Ana parece todavía más joven de lo que es. Leemos en Hola que Enrique acaba de comprarse la misma motocicleta que conduce el padre de su novia, Federico Soria. Como vemos en la revista, comparten afición y las dos ruedas y salieron de ruta motera juntos con sus cascos y sus cazadoras de cuero.

‘Hola’ publica imágenes de la boda de El Litri

Hola incumple su regla sobre la buena calidad de las imágenes pero lo hace por una buena razón: publicar varias fotos de la boda de Miguel Báez "El Litri" con Casilda Ybarra el pasado 14 de mayo en Sevilla.

La ceremonia se celebró en la más estricta intimidad en el cortijo que posee el diestro y aunque en un primer momento se pensó que podían haber vendido la exclusiva de la boda, nada más lejos de la realidad. La discreción ha sido la nota dominante.

En las imágenes, sacadas del Instagram de algún invitado, vemos a los recién casados en el momento de la apertura del baile. Se desvela lo más importante: el vestido de la novia. Casilda lució un diseño de corte sencillo, con brocado en oro, cuello a la caja y largo por los tobillos.

Vickyfede rompe con Jorge Bárcenas

Hola anuncia en exclusiva la ruptura de Victoria Federica Marichalar con Jorge Bárcenas, el DJ con el que ha salido durante los últimos meses.

Citando fuentes "de toda solvencia", Hola asegura que ambos han decidido "emprender caminos por separado". Fue el pasado 10 de mayo, al regresar de la Feria de Sevilla, cuando la hija de la infanta abandonó el piso que compartía con Jorge desde otoño. Su intención, según la revista, es seguir siendo amigos porque la separación "se ha producido en términos cordiales" y sin que existan terceras personas. La razón, el "enfriamiento de sus sentimientos".

Por cierto, sugiere Hola que Victoria ha retomado su amistad con su ex, el torero Gonzalo Caballero.

La infanta Cristina y Resines, viejos amigos

La infanta y el actor hacen pareja de foto en la portada de Semana, que habla de "la nueva vida de Cristina". Al parecer, la hija de Campechano ha retomado su vida social y ahora es libre y feliz. En las fotos la vemos sonriente y relajada abandonando la casa del abogado Antonio Camuñas, que celebraba su cumpleaños en su casa de Madrid.

Entre los invitados estaba Antonio Resines, que se está recuperando de las secuelas del Covid y que acudió a la fiesta con su mujer. De hecho es ella, Ana Pérez Lorente, la que pertenece al círculo íntimo de las dos infantas.

Hola también dedica varias páginas a la hija de Juan Carlos I. la infanta viajó a Madrid hace unos días para participar en el cumpleaños de la "tía Pecu", que es el apelativo cariñoso con el que llaman a Irene de Grecia. La celebración tuvo lugar en Zarzuela, pero Hola no confirma si hubo encuentro con su hermano, el rey Felipe VI.

La revista desmiente que Cristina se haya distanciado de su madre: "Las informaciones publicadas en las últimas semanas hablando del distanciamiento entre ellas son rotundamente falsas".

Cóctel de noticias

Laura Matamoros y Benji han roto de forma definitiva. Según Semana, han puesto fin a su relación cinco meses después de tener a su segundo hijo. La revista apunta además a la existencia de terceras personas.

Diana Navarro, embarazada de su primer hijo. Según Semana, la cantante será madre después del verano junto a su marido, Rafael Rodríguez.

Adiós a la melena larga y rubia de Isabel Sartorius. Hola muestra imágenes de la que fuera novia del rey con el pelo mucho más corte.

Mar Flores, contra La Fábrica de la Tele. Hola tiene las fotos de la modelo el día que acudió a declarar contra la productora por filtrar audios privados. Asegura que ha perdido 120.000 euros en contratos por culpa de Sálvame.

Almudena Cid, preparada para pasar página. Seis meses después de su traumática separación de Christian Gálvez, la gimnasta habla en Lecturas de sus sentimientos. "Me he planteado estar un tiempo sola, sin contacto físico".

Las revistas se rinden a Chanel. Todas dedican varias páginas a la espectacular actuación de la artista en el festival de Eurovisión.

Homenaje a Jesús Mariñas. Las revistas dedican merecidos homenajes al maestro de la prensa rosa. El mejor, sin duda, el que leemos en Diez Minutos, la revista en la que trabajó durante años con sus "Verdades piadosas".