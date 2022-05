Carmen Borrego, pillada 'rajando' de Rocío Carrasco: "Si escupes a mi hijo, no te perdono"

Una semana después de la celebración de la polémica boda de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, el asunto aún sigue siendo objeto de debate en los platós de Telecinco. La decisión de no acudir al enlace de Rocío Carrasco ha evidenciado que la relación de esta con las hermanas Campos con es tan idílica como nos han hecho creer durante estos estos años. Algo que también quedó claro durante la intervención telefónica de la hija de Rocío Jurado en Sálvame, donde aseguró que sí que acudiría a la boda de Alejandra Rubio.

Estas declaraciones han enfadado a Carmen Borrego, quien durante el programa Sálvame del viernes pasado rompió a llorar desconsoladamente por la falta de respeto de su amiga: "Que haga de menos a mi hijo me duele en el alma", confeso dolida. "Tú puedes ir a la boda que quieras pero, con el conflicto que hay montado, que digas que irías a la de Alejandra no me ha parecido bien. No tengo nada en contra de Rocío, pero creo que ese comentario, hoy, era bastante inoportuno hacia mí y hacia mis hijos", añadió en directo ante las preguntas de sus compañeros.

Las declaraciones de la malagueña no se quedaron y ahí y, aprovechando una pausa publicitaria, el programa grabó una conversación de Carmen Borrego con David Valldeperas: "No llores, ven aquí", se escucha decir al director del espacio, a quién la colaboradora la pedía que la dejase "desahogarse". "Al final, las críticas a la boda son para joderte a ti", le recordó el director.

En un momento de la conversación emitida este lunes Borrego saca las garras por su hijo y criticó duramente a su 'hermana' Rocío Carrasco: "Esto es lo que van a sacar mañana (en Viva la vida). Que ha dejado muy claro que a la boda de mi hijo, no. Y a mí me da igual, pero por mi hijo, no. Porque a mí me podéis escupir y yo te puedo perdonar o no. Pero si escupes a mi hijo, no te voy a perdonar (…) ¿Sabes qué es lo que me jode? Que este será el tema del fin de semana. Y es hacer el tema haciendo de menos a mis hijos (…) Hay cosas que no es necesario decir. Si están diciendo lo que están diciendo, no lo arropes", critica la malagueña sobre Carrasco.