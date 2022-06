Tamara Falcó recibe las llaves de su nuevo y lujoso ático

Tamara Falcó está a punto de cumplir una de sus grandes aspiraciones: mudarse a una nueva y lujosa vivienda e independizarse, por fin, de casa de su madre. Hace dos años se conoció que la hija de Isabel Preysler acababa de adquirir un ático en la exclusiva urbanización Puerta del Hierro de Madrid y, tras más de dos largos años de obras, por fin ha recibido las llaves de su nuevo hogar.

La empresaria convirtió este sencillo gesto en todo un acontecimiento social para el que convocó a la prensa y que presentó junto al arquitecto Joaquín Torres, diseñador del residencial ‘The Collection’ en el que vivirá Tamara, y Saïd Hejal, CEO de la promotora Kronos Homes.

Una de las razones por las que Tamara adquirió la vivienda fue porque podrá vivir cerca de su madre, ya que la comúnmente conocida como ‘Villa meona’ se encuentra en la misma zona. "Paseaba por aquí y veía que se estaba construyendo. Me metí en internet para ver los pisos y no me imaginaba que iba a poder acceder a uno", aseguró.

"Por suerte me han estado yendo muy bien las cosas y tengo la suerte de tener mi propio piso, que para mí es todo un logro", dijo. "No se puede comparar con la casa de mi madre pero, ¡es el mío!", confesó entre risas y muy orgullosa de ser propietaria. "Estoy muy contenta y es un sueño", añadió.

Tamara compró su nuevo ático de ensueño sobre plano de una promoción de viviendas de lujo a la que no le falta detalle, ya que la urbanización —con un moderno diseño en el que la naturaleza integrada tiene un papel importante— cuenta, entre otras instalaciones, con piscina, spa, zonas ajardinadas, gimnasio y lounge social gourmet.

Un nuevo hogar con mucha amplitud y luminosidad, una enorme terraza con vistas y varios dormitorios —aunque no ha trascendido el tamaño exacto de la vivienda adquirida por la socialité— además de una completa cocina, plaza de garaje y trastero.