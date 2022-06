El año de impulsivo amor de María Pedraza y Álex González

Van a cumplir un año de relación sentimental. No ocultan que se quieren a través de Instagram, donde ella suele insertar imágenes de sus rodajes y también de su vida personal. No mienten las últimas que ha publicado junto a su gran amor, el estupendo y seductor galán Alex González, disfrutando al sol de Ibiza, donde han pasado unas vacaciones no hace mucho. María Pedraza, actriz en candelero por sus últimas interpretaciones… y por esta unión sentimental que no oculta, aunque Alex bien hubiera querido que no estuviera tan perseguido por la prensa rosa. Razones tiene por su larga experiencia para evitar que los reporteros los sigan ahora, cámara en ristre. Se aguanta porque ella no siente como él ese incesante seguimiento informativo.

¿Dónde les nació ese impulsivo amor? Rodando la serie de ficción Toy Boy, de la que ya terminaron la segunda parte. Como quiera que su compañero tiene ahorros suficientes, se permitió sorprenderla con unos billetes para viajar, primero a las Maldivas, un paraíso turístico donde emprendieron sus jornadas de intensa pasión. Pero es que después también se les vio en París, como si fueran dos adolescentes asidos de la mano, disfrutando del Parque Disney. Y, como decimos, en aguas ibicencas, han unido sus cuerpos, continuando su fogosa, íntima amistad, sin que ninguno quiera hablar, por el momento, de boda. Alex, con sus experiencias anteriores, no quiere complicaciones de papeles por medio. Y María aún es demasiado joven para decidir ese futuro. Su más consistente relación, que le duró un par de años, se produjo junto a Jaime Lorente, cuando se conocieron en la serie La casa de papel. Pero un día, Jaime se vio envuelto en otra relación, aparte de que ambos se veían poco por sus compromisos de trabajo. El caso es que Jaime acabó teniendo un hijo con otra mujer y María Pedraza escondió para sí su desilusión. Alex González le ha hecho olvidar aquel primer amor.

Madrileña de veintiséis años, había comenzado siendo niña sus estudios de ballet. Un accidente la apartó de ese sueño de ser figura de la danza, al romperse el peroné. Aunque también contribuyó a esa situación la aparición de síntomas de anorexia, algo al parecer frecuente en jóvenes que, por su aprendizaje en las escuelas de baile clásico, mantienen un rígido sistema alimentario. El caso es que, al borde de la desesperación juvenil, la madre de María la alentó para que se inscribiera en unas clases de interpretación. Así lo hizo. Además, se entretenía en su cuenta de Instagram, insertando fotografías. Un director cinematográfico se fijó en ellas, localizó a María y acabó eligiéndola como protagonista de su primer filme, Amar. Con absoluta sinceridad, preocupada al no ser una profesional, se resistió al principio, insistiendo que no tenía la más remota idea para considerarse actriz, y con esa responsabilidad de encabezar un reparto. Ganó el realizador y María Pedraza no hizo mal papel en su debut. Después, ya más segura, fue afianzando sus interpretaciones, contando desde luego con una incontestable fotogenia: en las series televisivas "La casa de papel", ya citada, Élite y Toy Boy, que la encumbraron como una especie de "sex-symbol" español para adolescentes y jóvenes. Los adultos desde luego que no nos resistimos a contemplarla por su arrebatador atractivo físico.

Resulta curioso que la última serie en la que ha intervenido para la potencial productora Netflix, Las niñas de cristal, tenga que ver con su antigua dedicación, frustrada como dijimos, a la danza. Pues su personaje protagónico es precisamente una componente del Ballet Clásico Nacional. Miel sobre hojuelas, que diría Cervantes. Así que ya tenemos a María Pedraza doblemente con el estreno de esa serie… y desde luego arrobada en los brazos de Alex González. ¿Le durará mucho a este impenitente seductor esta relación? Porque María sí que no duda en expresarle todo cuando lo ama. Se la ve en imágenes absolutamente arrobada ante su pareja.