Sara Sálamo se victimiza tras sus polémicos comentarios sobre los impuestos

Sara Sálamo ha vuelto a estar en punto de mira después de contestar a un usuario de Twitter que criticó su alto estilo de vida pese a sus críticas al capitalismo. "Ser de izquierdas no está reñido con querer disfrutar tus vacaciones, querido. Es tan fácil como que no te importe pagar muchos impuestos para que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, educación, vivienda y cultura de calidad", contestó la actriz, desatando una ola de indignación entre personas que no entienden que afee "excesos" y opiniones de otros respecto al cambio climático o a la subida de impuestos mientras ella alardea en redes sociales de paseos en moto de agua, avión privado o yate.

En un último intento por victimizarse, la actriz ha compartido una historia de Instagram en la que publica un audio que recibió por parte de un usuario en el que la insulta y humilla: "Afronta la verdad. Eres una furcia y una estúpida. La primera que contamina eres tú, vete a una barca. No eres ni de izquierda, estúpida, mala actriz eres…", se escucha. Un audio muy desafortunado que la canaria ha hecho público para mostrar a sus seguidores "el acoso" que recibe a diario.

No obstante, la actriz ha preferido no compartir los cientos de mensajes en los que usuarios exponen y argumentan la hipocresía que hay en sus reflexiones. "Sí, un par de veces en mi vida he ido en yate. ¿Y tú? Tú que te sientes con el derecho a insultar, vejar, humillar a otros… ¿Cuántos gestos haces a diario por cuidar el planeta? ¿No viajas en avión privado, pero te consideras mejor persona porque solo haces daño a la salud mental de otros y no al Ártico? No soy perfecta, pero tampoco siento que la responsabilidad del cambio climático sea únicamente por mis vacaciones. No soy activista del medioambiente, ni divulgadora del tema, ni la presidenta del país, ni me pongo la etiqueta de ecologista…", se justifica.

La intérprete asegura que no quiere ser la imagen de la perfección, "ni de lo impoluto" pero tampoco merece "un odio desmesurado" y tener que estar todos los días justificándose: "Sigo sin ver la justificación a la violencia, el odio, las faltas de respeto y la ira de muchos energúmenos y energúmenas… (sorprende cuántos se creen con tales derechos)", concluye.