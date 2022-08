Marta López rompe con su novio policía aunque sigue "enamorada de él"

Marta López, avistada por última vez sin su pareja pero con su amiga Olga Moreno de vacaciones, atraviesa una crisis sentimental. La colaboradora de Mediaset habría roto con su novio, el policía Rubén Gaha, tras aproximadamente un año de relación.

Marta López, no obstante, no da por terminada la historia y confía en que ambos encuentren la manera de reconciliarse. Que esta pausa sea un bache y no una ruptura definitiva.

Es por ello que Marta ha hecho todo lo posible en que el distanciamiento d ella pareja no trascendiese, aunque ha sido Aurelio Manzano en El Programa del Verano quien finalmente ha difundido la información. Lo hizo con la propia Marta López a un lado, con cara de circunstancias pero comprensiva ante la necesidad de ofrecer la noticia al público.

López reconoció entonces que, efectivamente, hace vida por separado con el policía andaluz, aunque no quiere hablar aún de ruptura sino más bien de separación. "Yo tengo claro que es una excelente persona y que sigo enamorada de él", dijo, sin poder contener las lágrimas.

Marta López rompe con su pareja | Telecinco

Sin ahondar demasiado en las posibles causas, Marta reconoció seguir enamorada, habló de Rubén como una persona maravillosa y subrayó que ahora mismo "las cosas no son definitivas y no sé lo que va a pasar". Eso sí, aseguró que "no está bien" y espera que las cosas se encaucen.