Jugarreta doble de Esther Doña a 'Hola' y Santiago Pedraz: "El cabreo es monumental"

Apenas dos días después de que la revista Hola publicara en exclusiva y a toda página que Esther Doña y Santiago Pedraz pasarían por el altar, la crónica rosa de Es la mañana de Federico destapó que no solo no habría boda, sino que además la pareja había decidido tomar caminos separados. El círculo cercano al juez de la Audiencia Nacional asegura que ha sido el propio protagonista el que confirmó la noticia: "No es la mujer que yo creía", habría dicho el magistrado según la fuente a la que tuvo acceso el programa.

"La situación ahora mismo es absolutamente surrealista", avanzó Beatriz Cortázar, que asegura que la Esther Doña habla con muy pocas personas desde que se destapó la ruptura. "Lleva desde ese día surcando el Mediterráneo en Ibiza. Parece ser que entre su círculo de amistades había un empresario muy potente que tiene una buena flota de yates y barcos importantes, un naviero, pero si hubo algún interés en que el naviero respirara, el naviero también tiene aviones y ha salido volando", bromeó la periodista sobre un nuevo posible interés amoroso de la viuda el marqués de Griñón.

"Lo que iba a ser una cosa de un primer encuentro con barco, según mis informaciones, cuando llega al punto de destino no solamente no está en naviero sino que había otras invitadas también (...) El chasco fue gordo", añadió Cortázar.

Por otro lado, el enfado del juez Pedraz es enorme ya que cuando se hace oficial la ruptura, caen en que el reportaje de la revista Hola que habían hecho dos semanas antes saldría próximamente. "El juez le pide a Esther que avise para que las fotos no salgan porque esto estaba roto. Cuando aparece la publicación, me cuentan que el cabreo es monumental pero no solo por parte del juez, sino incluso la propia publicación", dijo sobre Hola, la revista de cabecera de Doña. "No sé si la revista va a pasar por el aro y volverá a sacar a Esther Doña", opinó Yésica Sánchez.

A día de hoy, ninguno de los dos ha decidido pronunciarse públicamente sobre la ruptura. Esther suele contestar a sus seguidores y publicitar en redes sociales sus diferentes exclusivas, pero de momento se mantiene alejada del foco mediático y guarda un llamativo silencio.

Refugiado en su entorno más cercano y sin rastro de su exprometida, Pedraz continúa su día a día en Madrid y fue fotografiado en una céntrica terraza con un amigo, intentando olvidarse por unas horas de su crisis sentimental. Muy serio y firme en su postura, el juez sigue haciendo oídos sordos y, sin confirmar ni desmentir su ruptura, deja en el aire si hay posibilidades de reconciliación o si ha habido terceras personas que hayan influido en su decisión.