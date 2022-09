Santiago Pedraz dejó a Esther Doña de la misma forma que a Sylvia Córdoba

La ruptura de Santiago Pedraz y Esther Doña que adelantó la crónica rosa de Es la mañana de Federico a las horas de anunciar su boda en la revista ¡Hola! es ya un hecho confirmado por sus protagonistas, aunque como era de esperar, cada uno tiene una versión. "Hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Esther las pasó todas y por eso me planté y rompí", dijo el juez.

Su exprometida confesó que la ruptura tuvo lugar de una manera muy impersonal: "Después de pedirme matrimonio, Santiago me dejó con un mensaje de dos líneas... y no me lo tomé en serio". "Es una sorpresa para mí y para todo nuestro entorno, por supuesto. No es que me haya decepcionado, es que no entiendo esta situación. No entiendo nada", añadió. El mensaje, según ha desvelado ahora, tan solo decía "nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos". Con la revista ya en los mercados, y la relación completamente rota, el juez Pedraz se puso en contacto con los responsables de la publicación durante la mañana del miércoles 24 de agosto.

Mostró su asombro por la publicación del reportaje y les comentó que su relación lleva rota desde días antes, aunque ella asegura que no se había tomado en serio su ruptura y los consideró un "arrebato". "Quedaos tranquilos, que en unos días se va a arreglar y estaremos tan bien como siempre. Es una pelea más de tantas", les dijo la viuda del marqués de Griñón a los responsables de la revista. "El sábado 20 de agosto recibí el mensaje de WhatsApp, le llamé por teléfono, pero fue imposible comunicarme".

Sin conocer todavía los motivos, el magistrado de la Audiencia Nacional rompió de una forma muy parecida con su exnovia Sylvia Córdoba, a la que también pidió matrimonio y luego abandonó. "Me he sentido humillada", aseguró en 2021 en la revista Lecturas, donde desveló que puso fin a su relación a través, aquella vez, de un mail. Sylvia, que tiene su propio bufete de abogados, y Pedraz iniciaron su relación en 2018 y formaron su propia familia. Ella aportó dos hijos y él uno. "Me parecía un hombre atractivo, es juez, tiene carisma, no pasa desapercibido", contó Sylvia, que aseguró no reconocer a su ex desde que empezó con Esther.

La pareja tenía grandes planes de futuro y se había metido en una hipoteca, por eso Sylvia jamás imaginó que Santiago la dejaría por otra mujer. Asegura que nunca le dio motivos para sentirse celosa. "Era mi pareja, nunca he sido celosa, nunca me he preocupado de terceras personas".