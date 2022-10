Samantha Vallejo-Nágera explica el polémico vídeo de su hijo Roscón llorando

Samantha Vallejo-Nágera ha publicado un vídeo en Instagram a modo de reacción a lo que se ha convertido en la polémica en redes sociales del momento: este fin de semana, la juez de MasterChef publicó un vídeo en esa misma cuenta en la que abroncaba a su hijo Roscón por ver la televisión mientras este lloraba intensamente.

"Roscón, como todos lo niños llora por tonterías sobre todo cuando le quito el mando de la tele, y es increíble cómo cambia del llanto a las risas en milésimas de segundo", comienza diciendo Samantha Vallejo-Nágera a la hora de explicar el polémico vídeo, que le ha costado reprobaciones públicas de otros famosos como Mercedes Mila, Anabel Pantoja o Adara Molinero.

En el video eliminado, la televisiva abroncaba a su hijo, le pedía el mando a distancia y le provocaba el llanto. Después, una vez éste aceptaba el castigo, le recompensaba con un aperitivo.

"Nos hace felices día a día con sus deberes canciones, su carita, y ayuda a las mamas con niños con Síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición y aprender del día a día de los niños, por eso lo saco en mis redes sociales", cuenta.

No obstante, y consciente de que en todo caso el vídeo no ha conseguido la reacción esperada, Samantha ha preferido eliminar el vídeo y publicar un segundo, el presente, pidiendo disculpas. "Siento que el video no fuese apropiado y pido disculpas por haberlo sacado y a la gente que le haya dolido. No era para nada mi intención", ha asegurado con humildad.