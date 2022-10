Jorge Javier Vázquez hace una glosa en su espacio de la revista Lecturas dedicado a su amigo y jefe Paolo Vasile, que se dispone a dejar su puesto de CEO en Mediaset España tras una década de éxito que ha incluido programs como el del presentador de Badalona, sumido ahora en una crisis de audiencia que parece irrecuperable y más con el comienzo del juicio que implica a varios de sus responsables.

"Me quedo un poco huérfano", llora Jorge Javier, que siente que "su asidero emocional en televisión desaparece y no sé muy bien qué pasará a partir de ahora". Dice el presentador que está "preparado para todo", anunciando tiempos tempestuosos. "Los titiriteros somos así: tenemos una gran habilidad apara recoger lona cuando toca"

"Si he trabajado tantísimo ha sido porque en mi empresa había una persona que me animaba y que siempre tenía la palabra justa para apoyarme cuando alguna crisis hacía acto de presencia. Ahora esa persona se me va y me encuentro perdido", dice con sinceridad.

Jorge Javier califica la televisión que ha hecho de "transgresora, polémica, divertida, cuestionable y cuestionada", pero también -escribe- "necesaria", dado que se han aliviado "muchísimas soledades".

Agradece, por tanto, una etapa vibrante a nivel profesional pero también lo hace en el lado personal. "Lo voy a echar mucho de menos. Con su marcha se cierra una época de la historia de la televisión de este país y también una época de mi vida".

"Fui a charlar con él la semana pasada y vi que me estaba poniendo muy tierno aproveché para darle un giro a mi estado sentimental y comunicarle que me pedía la semana entera del puente de diciembre de vacaciones. Una conversación en la que ambos sabían que "se estaban despidiendo" pero -escribe Jorge Javier- ninguno sabía hacerlo sin caer en el melodrama.