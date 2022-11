Vicky Martín Berrocal busca "un pedazo tío, un hombre en mayúsculas"

Vicky Martín Berrocal ha reaparecido en la presentación de la segunda edición de la ruta gastronómica de la marca de ron 1888. Allí, sin ocultar que vive una etapa tranquila y feliz, ha explicado lo que busca en su vida amorosa tras la ruptura con el empresario portugués Joao Viegas Soares.

Enfundada en un elegante vestido negro de escote tipo lágrima, Vicky Martín Berrocal asegura que está deseando enamorarse de nuevo. Preguntada por Europa Press sobre si está abierta al amor, la onubense no tiene dudas y dice: "Sí, por favor, sí, sí. Abierta al amor, sí, quiero, quiero".

Eso sí, a estas alturas a Vicky no le vale cualquiera sino "un hombre, pedazo tío, un hombre en mayúsculas, con valores, un hombre leal, legal, un tío que te coja de la mano y que se comprometa de verdad, un tío que no tenga miedos, un tío valiente, que me agarre y le guste vivir, que le guste aprovechar, que no tenga pereza. Que me aguante, que no es fácil, porque ya casi con cincuenta una ya se vuelve mucho más exigente".

La empresaria es consciente de haber recorrido un largo camino y sabe que "es importante tener gente a tu lado que tenga esa manera de ver la vida, que sonría a la vida desde que se levante hasta que se acueste, pase lo que pase. Porque realmente la vida es muy difícil, muy complicada a la misma vez que maravillosa".

Respecto a su ex, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, y su actual pareja Virginia Troconis, asegura con humor: "Yo le llamo marido para respetar". Haciendo gala de buena relación, asegura tener en ellos "una segunda familia, están para todo. Yo estoy aquí para ellos y creo que es fundamental. Ya te digo que hay que llevarse bien con todo el mundo, pero ya no es una expareja, un amigo. Cuando algo te pase o haya un problema, o algo que te desuna, hay que intentar unir".

Una relación que podría ser difícil de mantener pero que "funciona porque yo lo quise así, porque él lo quiso así, porque Virginia apoyó y estamos todos a una. Si hay alguien que de repente empieza a sacarle peros, al final no sale. Será mejor y más fácil la vida llevándose bien. es innecesario porque ya de por sí es tan complicado, que encontrarte con alguien y tener que girar la cara, después, el irte a al cama con esa cosa de coraje, de rabia con alguien o lo que sea. Hay que irse a la cama en paz".

Su hija Alba parece tener las cosas igual de claras. "Albita también tiene un punto increíble", ha dicho Vicky Martín Berrocal. "También tiene lo suyo, no te vayas a venir arriba. Pero es verdad que tiene una cosa bonita, tiene las ideas muy claras y eso me gusta. Dice ‘eh, recuerda, que yo quiero ser feliz, conocerme, estar fuerte porque la vida no es fácil’. Quiere estar preparada para saber lo que quiere ser".

De quien no quiere hablar es de tercera personas como Cayetano Rivera y Eva González, amigos suyos que ahora afrontan una dolorosa separación. "Me encantaría poder hablar libremente de todo esto pero el problema es que no me gusta hablar de mis amigos porque creo que mi vida es mía y yo tengo mi libertad de hablar de mi vida pero a mí no me gusta tocar. Respeto mucho a mis amigos", zanja la modelo y empresaria.