Vicky Martín Berrocal rompe a llorar: "Nunca me he sentido tan amada"

Vicky Martín-Berrocal ha comparecido ante los medios por ser imagen de Incara, unos productos naturales con un concentrado vegetal perfectos para combatir el estrés, ayudar al sueño, la inmunidad, el hígado, aumentar la energía y disminuir problemas de articulaciones. La expectación estaba servida, ya que era su primera aparición después de su ruptura con el empresario portugués Joao Viegas.

Al preguntarle cómo se encontraba después de asumir la nueva situación, su respuesta fue muy clara. "Estoy bien ,después de que anunciasen mi ruptura porque yo no lo hice, comprendo que las cosas salen, igual que cuando estás bien, y feliz, y tienes un nuevo amor, y también cuando ocurre todo lo contrario, como en esta ocasión. Se tomó esa decisión después de mucho pensarlo, porque realmente yo cambié mi rutina. Tengo que reconocer que fui muy feliz, porque había encontrado al hombre de mi vida, y que era un amor sano y entero, porque nunca me había sentido tan amada. Yo fui consciente que esa decisión fue mía al renunciar a muchas cosas, mi familia, país, amigos y demás, y todo eso se puede recuperar. Igual que decidí irme, decidí regresar, era muy feliz, y dejé un poco de serlo, y lo más inteligente es ser feliz en el momento y cuando no se es, hay tomar decisiones. Eso ocurre cuando algo falla. Viajaba mucho todas las semanas, tengo mucho trabajo afortunadamente, y había cosas que nos empezaron a separar, él quería que yo estuviera allí, y yo no podía porque tenía que seguir con mi vida." Así lo explicó.

La diseñadora quiso dejar claro que lleva 17 años al frente de su empresa, y que Joao nunca le ha ayudado. "He tenido momentos malos, y siempre lo he reconocido, sobre todo cuando se arranca, pero para eso siempre he estado yo. No permito que venga un hombre a salvarme de nada, y mucho menos de eso. Hay cosas que me han dolido, y una de ellas ha sido esto que acabo de contar, y otra que se me haya relacionado con personas y encima dar los nombres. Aparte de que no ha habido tiempo, llevaba separada una semana y media, y me parece una falta de respeto. Hay casos en los que se puede cruzar una tercera persona, pero no es el caso". De esa manera lo explicó y no pudo evitar que se le saltasen las lágrimas.

Vicky dejó muy claro cuando le pregunté que si apareciese una persona en su vida lo contaría como lo ha hecho en otras ocasiones anteriores. "Por supuesto, porque no tengo por que esconderme. Pero lo que se dijo de Bertín me pareció tremendo, es un compañero de trabajo desde septiembre del 2020, es un gran amigo, creo que es la primera persona que se enteró de mi ruptura, le he pedido muchos consejos, nos llevamos muy bien, tenemos una complicidad brutal, y se nota en el programa, pero ni él quiere estar conmigo ni yo quiero estar con él, duraríamos un cuarto de hora." Así lo dijo entre carcajadas.

Vicky no sabe si volvería a retomar la relación con Joao. "La vida te sorprende, y eso es lo más maravilloso. La decisión la tomamos juntos, pero yo fue un poco más la que decidí venirme. Nos llevamos muy bien, hablamos mucho, no tenemos nada que reprocharnos porque hemos dado todo". Vicky se volvió a emocionar. Quiso recalcar que desde que rompió con Manuel había tenido novios, pero esto "ya era una familia, tenía un hogar, había 5 hijos, con mi hija 6, viajábamos todos juntos. Alba siempre me ha apoyado, y tengo que decir que le quiere mucho le llamaba Joasito".

El periodista Carlos Pérez Gimeno y Vicky | Archivo

En el transcurso de la conversación que mantuvimos, cuando le pregunté acerca de lo que se ha publicado del posible acercamiento entre Manuel Diaz y su padre Manuel Benítez, su cara se iluminó con una gran sonrisa. "Ese fue mi gran regalo de cumpleaños, aparte de ver mis amigos y reencontrarme con gente. Pienso que esta vez, sí que se va a producir ese encuentro, estoy convencida, y es lo que se merece Manuel, sería de las cosas más bonitas que me pueden pasar a mí también. Ojalá."

Le encanta Victoria Federica, y es amiga de su hija Alba. "Me gusta porque es muy libre, independiente de toda la familia. Hablo mucho con ella, tenemos mucho trato". "Recuerdo que la vestí en su primer acto hace 3 años, en Sevilla, cuando salió en coche de caballos con mantilla y peineta, y de pronto la veo con un traje mío. Llamé corriendo a la tienda y me dijeron que lo había comprado la semana anterior. No llamó para pedirlo, que perfectamente lo hubiera podido hacer, sino que lo compró. Soy muy feliz vistiendo a todas las mujeres que aparecen por mi tienda, pero me apasionaría vestir a Sofia Loren, y después a Mónica Bellucci. Y para mí sería un honor vestir a la Reina, no solo por mí, sino porque soy una marca española. En cambio, a nuestra Presidenta si, para muchos actos oficiales".