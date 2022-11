Marina Castaño: "Esther Doña es bipolar" pero lo mezcla "con gin tonics"

Marina Castaño habló en Espejo Público de su relación con Esther Doña, a la que conoce durante su matrimonio con Carlos Falcó, gran amigo suyo. Unas declaraciones que Esther Doña asegura que va a estudiar si lleva a los tribunales.

Marina aseguró en el programa de Susanna Griso que nunca le gustó Esther Doña como pareja del aristócrata. Y desveló que "es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa.

La que fuera mujer de Camilo José Cela explicó que "por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces, porque ellos venían muchísimo a mi casa, se quedaban a dormir", dijo, en referencia a algunos episodios vividos con el propio marqués pero también en referencia a Santiago Pedraz.

"Fue cuando me dijo tengo que darle otra oportunidad. Ya sabes que Esther está medicada, pero claro comete el error de tomar gin tonics, cosas incompatibles", dijo sobre el episodio en el Eurobuilding de febrero de 2019 que derivó en la entrada de Carlos Falcó en el calabozo.

"Esta mujer tiene ese problema de bipolaridad. Carlos decía tengo que darle otra oportunidad, no me parece justo romper nuestra relación. Pero en muchas ocasiones estuvieron a punto de romper", contó en el programa de Antena 3, la misma cadena donde se emite Ahora Sonsoles, el programa donde Esther Doña ejerce de colaboradora.

No obstante, Marina ha manifestado que desea ser discreta, por respeto a su amigo. "He sido amiguísima del marqués de Griñón, fue mi primer amigo al llegar a Madrid. No voy a contar todo lo que me contaba, lo siento pero por respeto a su memoria".