Eugenia Osborne prepara una gran sorpresa para 2023

Por segundo año consecutivo la fiesta organizada por la firma de champan Moët &Chandon ha sido un rotundo éxito a la que acudieron un sinfín de caras conocidas. En esta ocasión, el lugar elegido fue el madrileño Palacio de Cibeles, cuyo patio se convirtió en un espectacular comedor con una impecable decoración floral y de luces y una gran pirámide de copas de champan. Una de las muchas invitadas fue Eugenia Osborne, que llegó acompañada de su hermana Alejandra. Allí también coincidieron con su padre, Bertín Osborne.

Al preguntarle como veía a su padre después de haberse puesto en forma, enseñando bíceps en la revista Hola, su respuesta fue muy clara. "Le veo muy bien, está encantado, y muy tranquilo, muy divertido y feliz. Ahora está en el mercado, sin ganas de cosas serias." Así lo contó entre risas.

La Navidad las van a pasar en familia, la Nochebuena en Jerez y el Fin de Año en Sevilla, en la finca de su padre. "El presente año termina muy bien, y en el 2023 deseo cumplir un sueño, que todavía no se pude decir. Lo he querido hacer desde que era pequeña, aunque de momento no voy a revelar nada más". Sin entrar en detalles dijo que "de amores muy bien", y con Juan Melgarejo, mi exmarido, dijo: "Nos llevamos muy bien, nos hemos querido mucho y tenemos unos hijos en común". De boda no quiere ni oír hablar. "Ya me casé y no creo que lo vuelva a hacer".

Eugenia lleva un tiempo saliendo con Miguel Barreiro, un profesor universitario doctorado en Derecho que ha trabajado varios años para Naciones Unidas. La pareja prefiere mantenerse fuera de los focos mediáticos.