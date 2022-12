Vicente Vallés se sincera sobre la "rivalidad" con su mujer, Ángeles Blanco

Vicente Vallés fue entrevistado por Joaquín Sánchez en El Novato, su programa de Antena 3. Una charla distendida en la que el periodista de informativos se mostró más distendido d lo habitual, hablando abiertamente de su matrimonio con la también periodista Ángeles Blanco, que trabaja en la cadena rival, Telecinco y con quien reconoció que "sí hay pique", pero uno "sano".

Vallés, que además desveló que es seguidor del Atlético y su mujer del Real Madrid, bromeó también respecto a este asunto futbolístico que "hablamos de ello lo menos posible, porque no ayuda mucho".

El periodista confesó también ser un gran melómano y su afición al fútbol. De hecho, el periodismo era su tercera opción y de joven quería ser o futbolista o músico. "Soy muy futbolero. Tengo dos grandes aficiones: el fútbol y la música. Empecé haciendo información deportiva. Me encanta el deporte en general y sé bastante porque lo he vivido… Me gusta ACDC. Mi top son los Beatles, Billy Joel, Supertramp… y hace poco he descubierto a Oasis".

Vicente Vallés tiene un hijo con Ángeles Blanco, aunque al chico "le interesan las cosas que no son las noticias todavía".El madrileño conoció a su mujer en los informativos de Telecinco en el año 1999.

El periodista también habló de la costumbre de vestirse con traje en las noticias, algo que "por algún motivo no solo ocurre en España. La mayoría de los presentadores masculinos llevan chaqueta y corbata y el espectador está acostumbrado". Y algo que, en todo caso, podría dejar de ocurrir en cualquier momento.

Todo está relacionado con las noticias que tratan. "Hay un mito sobre la seriedad de los presentadores de informativos, porque cuando nos ponemos delante de la cámara tenemos que contar cosas que no son agradables y de cierta gravedad y lo hacemos con el rostro serio. Pero los presentadores no vivimos así todo el día, por ejemplo Matías Prats es el tío más simpático que te puedes encontrar".

Sobre trabajar en los informativos de Antena 3 cuando su mujer lo hace en los de Telecinco, el presentador aseguró que "es verdad que tenemos esa rivalidad. Aunque es verdad que ella trabaja los fines de semana". "No coincidimos en pantalla casi nunca, pero a veces sí porque a ella le toca presentar algún informativo por la noche y bromeamos sobre ello", contó.

Además del asunto de la rivalidad con su mujer, Vallés también ha hablado de su relación con Pedro Piqueras y otros presentadores de la competencia como Carlos Franganillo, de TVE. Con ambos -dijo- queda a cenar habitualmente "y nos vemos muy menudo".